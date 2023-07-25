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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة.. انخفاض عيار 21

الاقتصاد
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الذهب

استقرت أسعار الذهب، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في محلات الصاغة العاملة بالسوق المحلية دون سعر المصنعية، حيث تصل المصنعية في الأغلب بنسبة تتراوح بين 7% و10 % من سعر جرام الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

أسعار الذهب اليوم،  تحرص جريدة ' الفجر '، على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث تشغل أسعار الذهب، اهتمام المواطنين الراغبين في الشراء أو البيع وكذلك المقبلين على الزواج، والراغبين في معرفة سعر الذهب اليوم والذي جاء على النحو التالي..

 

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

في التقرير التالي ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، في محلات الصاغة والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 2469 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 2165 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 1851 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1447 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة المحلية عند سعر 17320 جنيها

سعر الأوقية العالمية

سجلت  أوقية الذهب سعر 1962.2 دولار للأوقية.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

سعر الذهب مع تثبيت سعر الفائدة 

وكانت  قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا  الخميس   الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.

 

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