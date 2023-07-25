بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم في اللقاء الودي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت اليوم في اللقاء الودي، تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات التي ستنقل مباراة النصر وباريس سان جيرمان في مباراة ودية للأندية عام 2023. سيواجه الفريقان بعضهما في قمة كروية ودية في اليابان، وذلك استعدادًا للموسم الكروي القادم.

تواجهت فرق الهلال والنصر السعودية ضد فريق باريس سان جيرمان في يناير الماضي، حيث تمكن الفريق الباريسي من الفوز بنتيجة 5-4، وشهدت هذه المباراة مشاركة الأساطير ميسي ورنالدو في حفلة كبيرة أقيمت في إطار موسم الرياض.

من أجل ضمان تقديم أحدث أخبار كرة القدم العالمية والمواعيد المهمة للمباريات، نود أن نقدم لكم فيما يلي موعد المباراة الودية بين فريق النصر وفريق باريس سان جيرمان في عام 2023، بالإضافة إلى الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة للمباراة والتشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين.

موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان في ودية الأندية 2023

وبالنسبة لموعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان في الأندية الودية لعام 2023، ستقام في ملعب استاد ناجاي الموجود في مدينة أوساكا اليابانية. سيتم لعب المباراة غدًا، يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري. يتسع ملعب ناجاي لنحو 50 ألف مشجع، وهو الملعب الرئيسي لنادي سيريزو أوساكا.

وستنطلق مباراة النصر وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة والقدس، السعودية، قطر، سوريا، العراق، اليمن، الأردن، البحرين، الكويت، لبنان، والساعة 2:20 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 11:20 صباحًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب، 7:20 بتوقيت مدينة أوساكا اليابانية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان في ودية الأندية 2023

تنقل قناة الكويت الرياضية مباراة النصر وباريس سان جيرمان في ودية الأندية 2023 بشكل حصري ومجاني للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يجب على مشجعي كرة القدم تسجيل تردد قناة الكويت الرياضية لمشاهدة المباراة، بالإضافة إلى ذلك، يحق للتلفزيون الأرضي الياباني نقل المباراة بسبب اقامتها في اليابان ويتم توفير بث مباشر على موقع باريس والنصر.

تردد قناة الكويت الرياضية القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

تشكيل النصر أمام باريس سان جيرمان

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل النصر السعودي لمواجهة باريس سان جيرمان في ودية الأندية 2023.

حراسة المرمي: نواف العقيدي.

خط الدفاع: عبد الاله العمري - سلطان الغنام - جيسلان كونان - علي لاجامي

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - خالد الغنام.

الهجوم: عبد الرحمن الغريب - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام النصر السعودي

إليكم تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة النصر السعودي في في ودية الأندية 2023.