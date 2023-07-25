سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك ومكاتب الصرافة

استقرار السعر

شهد سعر الدولار، استقرارًا ملحوظًا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، في البنوك ومكاتب الصرافة، تزامنا مع تدخل الحكومة في تحديد سعر الصرف، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي..

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار اليوم تحرص جريدة "الفجر " على تقديم خدمة لقرائها بنشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك ومكاتب الصرافة، فجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي.

الدولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء



سعر الدولار في البنك المركزي



سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك البركة



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليوناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

حركة سعر الدولار فى السوق السوداء



سعر الدولار فى السوق السوداء، اليوم الثلاثاء، انخفض سعر الدولار فى السوق السوداء، في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023،،فثبت سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم عند 36 جنيهًا، بعد أن كان وصل سعر الدولار فى السوق السوداء اليومين الماضيين إلى نحو 38 جنيهًا، بعد أن كان يصل سعر الدولار في السوق السوداء الشهور الماضية، إلى 42 في السوق السوداء الموازية

الدولار فى السوق السوداء اليوم

سعر الدولار فى السوق السوداء، تراوح سعر الدولار فى السوق السوداء، اليوم ما بين 35 إلى 36 جنيهًا، بعدما كان يسجل سعر الدولار فى السوق السوداء الموازية نحو 42 جنيه على مدار الشهور الماضية، ولكن استقر سعر الدولار فى السوق السوداء، بعد تدخل الحكومة فى تحديد سعر الصرف