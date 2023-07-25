بث مباشر مباراة النصر يلا شووت : مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم يلا شوت، سيقام لقاء كرة القدم بين فريقي النصر وباريس سان جيرمان في ملعب ناغاي، ضمن استعدادات الفريقين لموسم كرة القدم الجديد 2023/2024.

انتهى المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي في النمسا قبل بضعة أيام من هذه المباراة، وانتهت بنتيجة خسارة أمام بنفيكا بنتيجة هدفين لصفر، وكانت هناك أيضًا خسارة أمام سيلتا فيغو وتحقيق انتصارين.

وأعد العالمي للقاء بتركيز كامل وقوة هائلة، حيث يتمنى تقديم أداء استثنائي يليق به ليحاول من خلاله الفوز ورفع معنويات اللاعبين قبل مباراته في بطولة الأندية العربية أمام الشباب في 28 يوليو.

وفي نفس الوقت، يعمل فريق باريس سان جيرمان على الاستعداد للموسم القادم بشكل مكثف وقوي للغاية. لقد خاضوا مباراة ودية واحدة حتى الآن فقط ضد فريق لوهافر وتمكنوا من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون رد.

سيدخل النادي الباريسي المباراة بروح معنوية مرتفعة وثقة عالية، حيث سيسعى للتألق ويتطلع لتحقيق الفوز لرفع معنويات اللاعبين ولمعرفة استعدادهم للفترة القادمة.

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر

يخوض الفريق السعودي النصر مواجهة ودية أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في اليابان، يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، ضمن استعداداتهما للموسم الكروي الجديد 2023/2024، على ملعب ناغاي في مدينة أوساكا.

بدأ نادي باريس سان جيرمان موسمه التحضيري تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي بمواجهة لوهافر يوم الجمعة ٢١ يوليو. وشارك اللاعب مبابي بالفعل من على مقعد البدلاء، حيث سجل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة. لكنه بعدها استُبعد من قائمة الفريق بينما تم تضمين اللاعب البرازيلي نيمار جونيور في القائمة.

يستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مباراتين ودّيتين في جولته باليابان بالإضافة إلى مواجهة فريق النصر. سيواجه فريق سيريزو أوساكا الياباني يوم الجمعة 28 يوليو، وسيختتم رحلته بمواجهة إنتر ميلان يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

في الواقع، خاض فريق النصر أربع مباريات ودية مع مدربه الجديد لويس كاسترو حتى الآن خلال فصل الصيف الحالي. تمكن من التفوق على فرق ألفيركا وفارينسي في مباراتين متتاليتين، ولكن انتصاره تحول إلى هزيمة كبيرة بنتيجة 5-0 أمام سيلتا فيجو في السابع عشر من يوليو. وللأسف، انتهت المباراة الأخيرة بخسارة النصر بنتيجة 4-1 أمام بنفيكا في العشرون من يوليو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

بث مباشر النصر وباريس

ستقام مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية عبر البث المباشر يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، في تمام الساعة 13:20 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 14:20 بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والساعة 11:20 بتوقيت غرينتش.

ستتم بث مباراة النصر وباريس على قناة بي إن سبورتس بالإضافة إلى قناة SSC الرياضية السعودية. كما يمكنك متابعة تقرير مباشر للمباراة لحظة بلحظة على منصة ميركاتو داي، وهي منصة لأخبار الرياضة.

شهد سوق باريس سان جيرمان الصيفية ازدحامًا حيث تعاقد الفريق مع مانويل أوجارتي ولوكاس هيرنانديز وهوجو إيكيتيكي وكانجين لي، بالإضافة إلى ميلان سكرينيار وماركو أسينسيو وشير ندور.

خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، استطاع النصر السعودي جذب ثلاثة لاعبين جدد حتى الآن. قام الفريق بتقوية صفوفه بوصول اللاعب الفرنسي سيكو فوفانا في مركز الوسط، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وأخيرًا الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

يستعد نادي باريس سان جيرمان لبدء الدوري الفرنسي ضد فريق لوريان في يوم 12 أغسطس، في حين يستعد نادي النصر للمشاركة في مباراة الجولة القادمة من بطولة كأس العرب للأندية في نسختها الملك سلمان ضد فريق الشباب السعودي في يوم 28 يوليو.