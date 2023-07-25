استقرار السعر

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في الاسواق، وفي السطور التالية نرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق، لمعرفة أسعارها في الأسواق اليوم الثلاثاء، وجاءت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء على النحو التالي..

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة تحرص جريدة "الفجر" على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023 في الأسواق والتي جاءت على النحو التالي..

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق



تراوح سعر كيلو التفاح سعر 25 و35 جنيه.

تراوح سعر كيلو العنب الأحمر استقر عند سعر 20 و25 جنيه.

كيلو المانجو استقر عند سعر 20 و30 جنيه.

كيلو الموز استقر عند سعر 15 جنيه وتراوح كيلو البرقوق استقر عند سعر 30 جنيه.

كيلو الخوخ استقر عند سعر 35 جنيه.

سجل سعر العنب البناتى الأصفر 17.5 و20 جنيه.

كيلو التين البرشومي استقر عند سعر 25 جنيه.

سجل سعر البطيخة سعر 60 جنيه.

كيلو تفاح أمريكي إيطالي استقر عند سعر 25 و35 جنيه.

كيلو بلح رملي استقر عند سعر 7 و10 جنيه.

كيلو تين برشومي استقر عند سعر 14 و19 جنيه.

كيلو فراولة استقر عند سعر 7 و10 جنيه.

كيلو كنتالوب استقر عند سعر 6 و14 جنيه.

كيلو عنب بناتي اصفر استقر عند سعر 9 و15 جنيه.

كيلو عنب بناتي أحمر استقر عند سعر 9 و17 جنيه.

كيلو مانجو عويس استقر عند سعر 20 و30 جنيه

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق

تراوح سعر الفلفل الرومى الصوب بين 7 و10 جنيهات.

- سعر الفلفل الحامى البلدي بين 5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفلفـل الحامـى الصـوب بين 5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفلفل الألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» بين 7 و17 جنيها.

- يتراوح سعر الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

-يتراوح سعر الخيار البلدى بين 3.5 و6.5 جنيه.

- يتراوح سعر البامية بين 15 و25 جنيها.

- يتراوح سعر القلقاس بين5 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطا بين 4 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم بين 24 و30 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر القثاء بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الخس الأحمر بين 2 و3 جنيهات.

- يتراوح سعر الخس الكابوتشى بين 3 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» بين 2.5 و3.5 جنيه.

- يبلغ سعر الكرنب السلاطه«الواحدة 2 كيلو» 8 جنيهات.

- يبلغ سعر الكرنب الأحمر « الواحدة كيلو» 6.5 جنيها.

يتراوح سعر الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه.

- يتراوح سعر البطاطس بين 7 و9.5 جنيه.

- يتراوح سعر البصل بين 10 و15 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر دون عروش بين 5 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي بين 3.5 و5 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي بين 3 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 3 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدى بين 7 و10 جنيهات