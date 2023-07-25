مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة النصر بث مباشر بـدون تقطيع

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة النصر بث مباشر بـدون تقطيع، يستعد ملعب ناغاي لاستضافة مباراة ودية بين فريقي النصر السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد لكرة القدم 2023/2024.

يدخل النصر اللقاء بعد خوض معسكر تدريبي في النمسا، وحقق الفريق انتصارين في أربع مباريات وديّة، وخسر مباراتين أمام بنفيكا وسيلتا فيغو على التوالي. ويأمل النصر في تقديم أداء مميز في هذه المباراة الودية لرفع معنويات اللاعبين وزيادة الثقة قبيل انطلاق الموسم الجديد.

من جهته، يواصل باريس سان جيرمان استعداداته للموسم الجديد بشكل قوي للغاية، وحقق الفريق الفوز في مباراته الودية الأولى أمام لوهافر بنتيجة 2-0. ويسعى باريس سان جيرمان لتقديم أداء جيد في هذه المباراة الودية للحفاظ على الفورة الإيجابية ورفع معنويات اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد.

تجمع هذه المباراة بين فريقين يمتلكان جماهير واسعة حول العالم، ويتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومنافسًا بين الفريقين. ويأمل الجمهور في مشاهدة عروض مميزة من الفريقين، وربما يشهد اللقاء أداء مميز من بعض النجوم الكبار الذين يلعبون في الفريقين.

يشار إلى أن النصر سيخوض بعد المباراة مباراته في البطولة العربية بدور المجموعات أمام الشباب يوم 28 يوليو، فيما سيواجه باريس سان جيرمان فريق ليل في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس.

هذه المباراة الودية الخامسة للنصر في الصيف الحالي هي استعدادًا للموسم الجديد، بدأت بمواجهة نادي ألفيرسا ثم نادي فارنزي، وتمكن الفريق من الفوز في المباراتين. لكنه تعرض للهزيمة أمام سيلتا فيغو وبنفيكا بترتيبهما.

أنهى نادي النصر الموسم الماضي في المركز الثاني في تصنيف الدوري السعودي، وسيشارك في نسخة القادمة من دوري أبطال آسيا. كما يستعد لمنافسة هامة خلال أيام قليلة في كأس العرب للأندية بمسماها الجديد "كأس الملك سلمان للأندية"، حيث تم توضيح مشاركته في مجموعة قوية بجانب الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية

مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية منقولة على شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لجولة العاصمي الفرنسي الصيفية.

وخصصت المجموعة القطرية قناتها الثانية "beIN Sports HD 2"، لنقل مباراة العالمي ضد حامل لقب الدوري الفرنسي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية

سيكون البث المباشر لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية متاحًا من خلال وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى هي الاشتراك في المنصة الإعلامية لبي إن، تطبيق "TOD" أما الأخرى فهي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية

يمكن مشاهدة قناة بي إن سبورتس 2 الناقلة لمباراة المغرب ومصر من خلال القمر الاصطناعي نايل سات، وكذلك القمر سهيل سات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

تردد قناة بي إن سبورت 2 على نايل سات

التردد : 11054

: 11054 الاستقطاب : أفقي

: أفقي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بي إن سبورت 2 على نايل سات

التردد : 11585

: 11585 الاستقطاب : عمودي

: عمودي معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية

موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية هو يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الواحدة وعشرين دقيقة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.