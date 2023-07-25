بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان في اللقاء الودي 2023

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) جارية الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان الشوط الثاني في اللقاء الودي 2023 بـدون تقطيع ، بث مباشر مباراة بي اس جي يلا شوت: الآن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنصر بث مباشر اليوم يلا شوت، يستضيف ملعب ناغاي مباراة تجمع بين النصر وباريس سان جيرمان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد لكرة القدم 2023/2024م.

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) جارية الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان في اللقاء الودي 2023 بـدون تقطيع ، يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للموسم الماضي، وسيشارك في دوري أبطال آسيا القادم، بالإضافة إلى المشاركة المهمة في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق قريبًا، حيث تم وضعه في مجموعة صعبة مع الشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) جارية الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان في اللقاء الودي 2023 ، ويلعب النصر مباراتين فى البطولة، الأولى أمام باريس سان جيرمان، والثانية أمام إنتر، على أن يحصد العالمى ستة ملايين يورو من خوض المباراتين.

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان في اللقاء الودي 2023 ، البث المباشر لمباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى موعد مباراة فريق النصر السعودي وباريس سان جيرمان، والقنوات الناقلة لأحداث اللقاء الودي لـ نادي النصر السعودي ضد باريس سان جيرمان، استعدادًا للموسم الجديد المقرر انطلاقه في أغسطس المقبل.

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان في اللقاء الودي 2023، هل تتطلع للعثور على القنوات التي ستنقل مباراة النصر وباريس سان جيرمان؟ وهل ترغب في مشاهدة المباراة الودية المرتقبة بين العالمي وبي إس جي مجانًا؟ لا تفعل شيئًا سوى متابعة مقالنا حيث سنعرض لكم تفاصيل المباراة وترددات القنوات التي ستنقل مباراة النصر وباريس سان جيرمان مباشرة.

ما هي القنوات التي ستنقل مباراة النصر وباريس سان جيرمان مباشرة؟

أعلنت عدة قنوات عربية عن نقل مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان اليوم، كجزء من استعدادات الفريقين للموسم المقبل. يستعد "العالمي" بقيادة كريستيانو رونالدو للعودة إلى منصات التتويج سواء في دوري روشن السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا، وربما حتى كأس العالم للأندية. وأهم القنوات التي ستنقل المباراة هي:

الكويتية الرياضية.

bein sports hd4.

السعودية الرياضية.

متى ستقام مباراة النصر مع باريس سان جيرمان اليوم؟

تقام مباراة فريق النصر السعودي مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء الموافق 25-7 (25 يوليو 2023)، وذلك على ملعب مدينة أوساكا في اليابان ضمن جدول مباريات النصر السعودي في شهر يوليو 2023. يمكنكم الآن معرفة توقيت المباراة حسب بعض العواصم العربية والعالمية.

بينما تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت موريتانيا، بينما في تمام الساعة 11:20 صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت السودان وليبيا، بينما في تمام 1:20 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، وفي تمام الساعة 2:20 ظهرًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

نعرض إليكم الآن الترددات التي تبث عليها القنوات الناقله لمباراة النصر وباريس سان جيرمان من خلال الجدول أدناه. اضبط جهازك الآن على القيم التالية:

القناة الكويت الرياضية السعودية الرياضية القمر الصناعي نايل سات عرب سات التردد 11823 – 11678 12149 الاستقطاب عمودي V أفقي H الترميز 27500 27.500 تصحيح الخطأ 56 56

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

وفقًا للتحديدات، سيقام لقاء النصر وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال المباراة الودية التي تجمع الفريقين، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يوليو الجاري. ستعرض المباراة على قناة بي ان سبورت 2، وهي الناقلة الحصرية لجميع المباريات الودية في إفريقيا والشرق الأوسط. سيعلق على مباراة النصر وباريس سان جيرمان المعلق حسن العيدروس، ومن المؤكد أن المباراة ستكون مشوقة ومثيرة.

بث مباشر مباراة النصر وباريس سان جيرمان

يتم القول أن أبطال الدوري الفرنسي لكرة القدم، Ligue 1، غير راغبين في تعرضهم لخسارة اللاعبين بصفقة انتقال مجانية العام المقبل. وبالتالي، من المتوقع أن يترك فريق باريس الكبير لكرة القدم فريقًا في صفقة صيفية هامة. يُعتبر ريال مدريد هو الأكثر احتمالًا لتوقيع الصفقة، لكن فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز تتابع الوضع عن كثب أيضًا.

أعلن مبابي رحيله عن مقاعد البدلاء بالفعل بتسجيله هدفي الفوز 2-0 يوم الجمعة في مباراة ودية ضد لوهافر، لكنه تم استبعاده لاحقًا من قائمة الفريق المسافرة للجولة. كان تركيز باريس سان جيرمان هو جدول المباريات قبل الموسم، مع مواجهات ضد النصر وسيريزو أوساكا وإنتر ميلان وجونبوك موتورز.

في الأعوام 2023-24، سيبدأ فريق لويس إنريكي رحلته في الدوري الفرنسي الأول، حيث سيلعب مباراته الأولى ضد فريق لوريان في 12 يوليو. سيكون من الرائع متابعة تحقيقات الفريق في الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد.