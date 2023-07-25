بث مباشر مباراة النصر تويتر: الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت حصري بث مباشر [ لقاء ودي ]

بث مباشر مباراة النصر تويتر: الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت حصري بث مباشر [ لقاء ودي ]

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة النصر تويتر: الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت حصري بث مباشر [ لقاء ودي ] ، وستكون هذه المباراة الأولى للنصر في معسكره الصيفي الثاني في اليابان، لكنه قادم من معسكر البرتغالي الذي خاض خلاله 4 مبارياتٍ ودية، أبرزهم ضد سيلتا فيجو وبنفيكا .

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر يلا شوت ، يتم بث مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان الودية مباشرة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تقام على ملعب يانمار ستايديوم في اليابان، وذلك في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

يشارك فريق النصر في المباراة اليوم مع فريق باريس سان جيرمان، كجزء من استعداداته للموسم الجديد وبطولة كأس الملك سلمان "البطولة العربية". من المتوقع أن يضع فريق النصر جميع نجومه في مواجهة الفريق الباريسي.

مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث حي ومباشر

يأمل فريق النصر في أن يظهر بأداء متميز في مباراته اليوم وأن يحقق نتيجة جيدة، بعد تكبده لهزيمتين قاسيتين في المباراتين الوديتين السابقتين أمام سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي.

عملت إدارة نادي النصر السعودي على تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتم آخر التعاقدات مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس الذي انضم إلى النادي قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتُعَدُّ صَفْقَةُ الْبِرَازِيْلِيِّ أَلِيكْسِ تِيلِيسَ الثَّالِثَةُ لِلنَّصْرِ عَلَى مُسْتَوَى الصَّفْقَاتِ الْعَالَمِيَّةِ هَذَا الصَّيْفِ، بَعْدَ أَنْ ضَمَّ الْكَرُوَاتِيُّ الدُّوَلِيُّ مَرْسِيلُو بْرُوزُوڤِيتْشُ مِنْ إِنْتـرْ ميلان وَالْإِيْفُوَارِيُّ سِيكُو فُوفَانَا مِنْ لَانْسِ الْفِرَنْسِيِّ.

تعاقد الدوري السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان الخطوة الأولى نحو التوقيع مع أعظم النجوم الأوروبية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن صفقات كبرى أخرى في الأيام القادمة.

بث مباشر مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية اليوم

في يوم الثلاثاء، يشارك فريق النصر السعودي في مباراة ودية صعبة مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كجزء من استعدادات الفريق السعودي للموسم الجديد ومنافسة في بطولة كأس الملك سلمان، وهي بطولة عربية.

استكمل نادي النصر السعودي استعداداته للمباراة الودية أمام باريس سان جيرمان غدًا في اليابان، في إطار استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

ينهي النصر تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق باريس سان جيرمان.

وقد بدأ المدرب البرتغالي لويس كاسترو تدريبات الفريق السعودي النصر اليوم الاثنين بمحاضرة فيديو متبوعة بتمارين تركز على الجوانب البدنية والفنية، وبعد ذلك قام المدرب بفرض تمارين تكتيكية.

وأنهى المدرب البرتغالي لويس كاسترو تدريبات فريق النصر السعودي بتنفيذ مناورة على نصف الملعب، بهدف استكمال الاستعدادات الأخيرة لمواجهة فريق باريس سان جيرمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان | اضغط هنـــا

يستعد نادي النصر للمشاركة في بطولة الأندية العربية المقامة الأسبوع المقبل، حيث سيواجه فريق الشباب في المباراة الأولى ضمن المجموعة الثالثة، التي تشتمل أيضًا على الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.

شارك نادي النصر في معسكر تدريبي استعدادًا للموسم القادم في البرتغال من 3 إلى 21 يوليو الجاري.

سيواجه نادي النصر نادي إنتر ميلان الإيطالي في مباراة ودية ضمن برنامجه التحضيري في اليابان، وذلك يوم الخميس القادم.

النصر يتعاقد مع تيليس

أعلن نادي النصر السعودي، التعاقد مع البرتغالي أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد النصر في بيان رسمي، ضم اللاعب حتى نهاية عام 2025.

ويعد أليكس تيليس ثالث صفقات النصر، في الميركاتو الصيفي، بعد ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من صفو فإنتر الإيطالي والإيفواي سيكو فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي.

وخاض أليكس تيليس، الموسم الماضي مع فريق إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وشارك في 38 مباراة خلال الموسم الماضي، وصنع 3 أهداف لزملائه في الفريق.

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