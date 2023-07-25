أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق.. انخفاضات جديدة بالأسعار

انخفاض السعر

شهدت أسعار الدواجن والبيض، انخفاض ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، في المزارع وأسواق التجزئه، حيث سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة 53 جنيهًا، بدلا من 55 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 62 جنيها، ويختلف السعر باختلاف المنطقة السكنية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

وفيما يلي تقرير حول أسعار الدواجن اليوم في المزارع ويضاف إلى السعر المعلن بين 5 إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة، حيث تشغل أسعار الدواجن والبيض اهتمام ربات البيوت اللآتي يرغبن في معرفة كل ما هو متعلق بأسعار السلع والمنتجات الغذائية.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض، تقدم جريدة الفجر خدمة لقرائها بنشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، في الأسواق وجاءت أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي..

أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 50 و52 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الأمهات اليوم الثلاثاء

سجل كيلو الدواجن البيضاء بين 54 و55 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدواجن البلدي 99 جنيهًا.

سعر البط البلدي اليوم الثلاثاء

سجل البط البلدي سعر 100 جنيها، بينما البط المستورد وصل إلى 85 جنيهًا.

- أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، حسب المنطقة السكنية.

- أسعار الكبد والقوانص تتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

- أسعار الأجنحة تتراوح بين 45 و60 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و9 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء

سجل الكتكوت «ساسو» 5 إلى 6 جنيهات.

الكتكوت الأبيض 8 جنيهات.

- الكتكوت الساسو 9 جنيهات.

- الكتكوت البلدي 7 جنيهات.

- الكتكوت الهجين ليسجل 7 جنيهات.

- الكتكوت الفيومي 8 جنيهات.

سعر البانيه اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر البانية بين 160 إلى 180 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

سجل سعر البيض الأبيض من 111 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 118 جنيهًا..

سعر البيض الأحمر

سجل سعر البيض الأحمر 114 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 121 جنيهًا.

سجل البيض البلدي بين 116 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 130 جنيهًا.