مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق

مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق كاملة mycim

الفجر الفني
مسلسل دون ان تشعر
مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق

مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق كاملة mycim،نقدم لكم هذا البرنامج التلفزيوني الذي يتحدث عن مسلسل معين، ونعرض لكم الحلقة الأولى مترجمة بجودة عالية، كما سنشرح لكم التفاصيل كما يلي.

شاهد الحلقة الأولى كاملة من الموسم الأول للمسلسل التركي "Yaz Şarkısı"، وهو مسلسل درامي رومانسي بطولة بورغو أوزبيرك، وسوكرو أوزلدز، وتوغرول توليك، وأصلي سومين. يتوفر المسلسل بجودة عالية HD وعلى خوادم متعددة. يحكي المسلسل قصة حب مشوقة ومثيرة تجمع بين الرومانسية والتشويق والتحقيقات في الجريمة. كن أول من يشاهد المسلسل التركي لعام 2022 "Yaz Şarkısı"، الحلقة الكاملة، على الدراما الملكية.

مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق

قصة مسلسل دون أن تشعر

تمت ترقية أونور، العميل الناجح في الاستخبارات، إلى منصب رئيس قسم في سن مبكرة.

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أونور يُتابَع جيفان، صاحب أكبر شركة مجوهرات في تركيا، الذي يستخدمها كغطاء لأنشطته الإجرامية، إذ يعدّ من مؤسسي منظمة إجرامية في تركيا.

اونور يدرك أن لدى جيفان وثائق تتعلق بأنشطته الغير قانونية مخبأة في خزنة منزلهم، وبالتالي سيقرر اونور أن يرتبط بأخت جيفان (هلال) بهدف أن يتمكن من الدخول إلى منزلهم والحصول على تلك الوثائق في ليلة الخطوبة.

لكن ستتغير جميع خططه عندما يلتقي ببايجه، الصديقة المقربة لهلال، حيث ستتحول الأمور بشكل غير متوقع.

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مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق كاملة mycim

مشاهدة وتحميل مسلسل الدراما التركي دون ان تشعر الحلقة 1 الاولي كاملة بجودة عالية اون لاين، تدور احداث المسلسل حول: اونور يعلم ان جيفان لديه وثائق متعلقة بأنشطته الغير قانونية في خزنة بيته، لذلك سيقرر اونور الارتابط بأخت جيفان ( هلال ) ليدخل إلى منزلهم كما يشاء ويحصل على الوثائق في ليلة خطوبته لكن كل خططه ستنقلب رأسا على عقب عندما سيلتقي بايجه صديقة هلال المقربة. مسلسل دون ان تشعر الموسم الأول الحلقة 1 الاولي كاملة مسلسلات تركية 2023 حصريا على فيديو لاروزا.

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