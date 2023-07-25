مشاهدة مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2 شاهد مجانا وي سيما

مشاهدة مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2 شاهد مجانا وي سيما،عبر الفنان أحمد سلطان عن سعادته الهائلة بنجاح الحلقة الأولى من مسلسل "سيب وأنا سيب"، والذي يشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد السعدني، بعد عرضها على منصة شاهد.

وصرح أحمد سلطان خلال مقابلة هاتفية مع برنامج كلاكيت، الذي يُقدمه المذيعة لينا طهطاوي، عبر إذاعة نجوم FM: هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بتوقعات النجاح، لقد راهنت عليها من اليوم الأول وكنت على علم بأن هذا النجاح سيتحقق، ولله الحمد لم يخيب ظنِّي، كانت ردود الفعل أعلى من توقعاتي، وهذه الحلقتين مجرد تمهيد لأن المسلسل سيكون أكثر جمالًا وروعة في المستقبل.

مشاهدة مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2 شاهد مجانا وي سيما

مشاهدة مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2 شاهد مجانا وي سيما

تحدث أحمد سلطان عن تعاونه مع الفنانة هنا الزاهد قائلًا: هنا الزاهد من الفنانات القريبات من قلبي وأعتبرها كأخت لي، ودوري في المسلسل يعتبر مفاجأة.

وأضاف: ستحمل الحلقات القادمة من المسلسل مفاجآت واكتشافات جديدة بطريقة مميزة، وأرى أن المسلسل يمتد لـ 10 حلقات فقط، لكنه يحمل في طياته مليقة قوية تعادل 60 حلقة. وأتوقع لهذا المسلسل نجاحًا كبيرًا بإذن الله.

مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2

فتح الفنان أحمد سلطان النقاب عن تفاصيل أعماله الفنية القادمة، حيث ذكر: قد شاركت في فيلم يحمل اسم "مرعي البريمو" تحت طاقم فنانين مميزين بما في ذلك الفنان محمد هنيدي، ومن المقرر أن يتم عرضه في يوم الثاني من شهر أغسطس بإذن الله، وأيضًا بصدد تجهيز مسرحية تحمل اسم "ميمو" بمشاركة النجم الكبير أحمد حلمي وسوف يتم تقديمها في المملكة العربية السعودية.

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مسلسل سيب وأنا أسيب

يشارك في مسلسل سيب وأنا أسيب العديد من الفنانين أبرزهم: الفنان محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبو الريش وتحت قيادة المخرج وائل إحسان.