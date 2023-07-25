شاهد نت مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2

شاهد نت مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2 ايجي بيبست (وي سيما)

الفجر الفني
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شاهد نت مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2

شاهد نت مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2 ايجي بيبست (وي سيما)،في الحلقة الثانية من مسلسل "سيب وأنا اسيب"، شهدنا أحداث مثيرة حيث هربت هنا الزاهد من حفل زفافها مع النجم أحمد السعدني وطلبت الطلاق، لكنه رفض وألح عليها أن تعود للعيش في بيت الطاعة.

تتكون المسلسل من عشرة حلقات فقط وتدور قصته حول نبيلة التي تهرب في يوم زفافها وتسافر إلى لبنان وتشارك في مسابقة لتصميم الأزياء وتحصل على المركز الأول. تقرر الاستقرار هناك لمدة خمس سنوات وتعتقد أنها قد انفصلت عن زوجها بوكالة من والدها. تقع في حب ممثل لبناني مشهور. عندما تعود إلى مصر لإتمام زواجها، تكتشف أنها لا تزال مرتبطة بـ "إبراهيم" وتدخل معه في خلافات.

شاهد نت مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2

أهم تطورات الحلقة الثانية من مسلسل "سيب وأنا أسيب". شهدت الحلقة الثانية من المسلسل "سيب وأنا أسيب" العديد من المواقف الكوميدية، حيث عادت الأحداث إلى يوم زفاف "نبيلة - هنا الزاهد" و"إبراهيم - أحمد السعدني".ظهرت نبيلة بفستان الزفاف أثناء تجهيزها للحفل.

شاهد نت مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2

وجلست والدتها تروي لها قصة عشقها لتفصيل وتصميم الملابس، مشيرة إلى أنها كانت تخطط للعمل مع الفنانة نبيلة كمصممة أزياء، ولكن زوجها الفنان محمود البزاوي رفض ذلك.

مسلسل سيب وانا اسيب الحلقة 2 ايجي بيبست (وي سيما)

خرجت والدة نبيلة من الغرفة وظلت نبيلة بمفردها تفكر في حديث والدتها، لتقرر الهروب من الزفاف والتقديم في مسابقة لتصميم الأزياء والسفر إلى لبنان وبافعل هربت، وانتقلت الأحداث بالعودة بالزمن، وذهاب نبيلة إلى إبراهيم في ورشة الميكانيكا الخاصة به.

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ــ وطلبت منه أن يطلقها بهدوء، ليرفض إبراهيم، وهددها بأنه سيطلبها في بيت الطاعة.

وقامت نبيلة بتوكل لها أكبر محامي في مصر ليساعدها في الطلاق، ولكن رفض إبراهيم وأكد أنه يريد أن ينتقم منها لكرامته ولغيابها 5 سنوات.

ــ وانتهت الحلقة باتفاق المحامي مع نبيلة أن يخططوا للانتقام من إبراهيم.

أبطال مسلسل سيب وأنا اسيب

يشارك في بطولة سيب وأنا أسيب، هنا الزاهد وأحمد السعدني محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، ساندي، دنيا سامي، محمود السيسي، يارا جبران، كارلوس عازار، هنادي مهنا، من تأليف رنا أبو الريش بمشاركة منة فوزي وإخراج وائل إحسان.

ذهبت نبيلة إلى إبراهيم في ورشته الخاصة بالميكانيكا، وطلبت منه أن يطلقها بهدوء، لكن إبراهيم رفض بشكل قاطع موضحًا أنه طلب منها ذلك في بيت الطاعة، وإذا لم تنفذ طلبه فسيجبرها على القيام به.

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نبيلة قد خرجت من ورشة إبراهيم في حالة عصبية شديدة، واتصلت بصديقتها سماح لكي تأخذ منها أكبر محامي في مصر ليساعدها في إجراءات الطلاق، وحاول المحامي بذلك أن يتواصل مع إبراهيم بشكل محايد لكي يطلق سراح نبيلة، لكنه رفض وأكد على رغبته في الانتقام منها بسبب انتهاكها لكرامته وغيابها لمدة خمس سنوات.

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بتهديد إبراهيم، أوعز بأنه إذا لم تطبق نبيلة قرار المحكمة بالإنفاذ، سوف يعلن عن زواجهما وسوف ينشر الصور والفيديوهات الخاصة بنبيلة قبل أن تدخل في حياة الرفاهية، قائلًا: سننشر فيديوهاتها خلال أيام الصعوبة.

تم الانتهاء من أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سيب وأنا أسيب والتي انتهت باتفاق المحامي ونبيلة بالبدء في التخطيط للانتقام من إبراهيم. وفعلًا، ذهبت نبيلة إلى منزل إبراهيم حيث فاجأته بوجودها.

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