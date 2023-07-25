( ظهرت الان ) رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الأول برقم الجلوس علمي وادبي وديني عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية

( ظهرت الان ) رابط نتيجة الثانوية العامة ليبيا 2023 الدور الاول برقم الجلوس علمي و ادبي و ديني عبر موقع منظومة الامتحانات الليبية

نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023 في ليبيا، يستعد وزارة التربية والتعليم في حكومة الائتلاف الوطني في ليبيا لإعلان واعتماد النتيجة، ستُعلن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الأول لعام 2023 في جميع التخصصات، بما في ذلك الأقسام العلمية والأدبية والدينية. صدرت الوزارة بيانًا رسميًا يحدد موعد اعتماد وإعلان النتيجة، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد بواسطة وزير التربية والتعليم في ليبيا، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت ليبيا.

أكدت وزارة التعليم في ليبيا، في بيان رسمي صدر عنها، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023. وأعلن وزير التعليم، موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود، أن نسبة النجاح في هذا العام الدراسي، وفقًا للاحتسابات النهائية لعملية التصحيح وتقدير الدرجات، قد ارتفعت بشكل جيد وأعلى من الأعوام السابقة، مما يشير إلى تحسن عام في أداء الطلاب. وأعلن وزير التعليم الليبي أن جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق قد اكتملت خلال الأيام الماضية، وأشار مدير المركز الوطني للامتحانات في ليبيا إلى أنه حاليًا يجرى إعداد الكشوف النهائية لأسماء الناجحين، والتي ستعتمد من قبل وزير التعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم ليبيا 2023

تم بدء امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 يوم الخميس 8 يونيو 2023 بمادة التعبير، وانتهت جميع الامتحانات لجميع التخصصات يوم الاثنين 26 يونيو 2023 بمادة الأحياء لطلاب القسم العلمي. يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الامتحانات المنجزة في الدور الأول لشهادة الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 مباشرة بعد أعلانها. يتم ذلك من خلال اتباع الإرشادات والخطوات التالية.

1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية الإلكتروني.

2. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص.

3. كتابة رقم القيد.

4. الضغط على مربع “عرض الدرجات”.

نتيجة الشهادة الثانوية العامة هي من أهم الأحداث التعليمية في ليبيا، حيث ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان النتائج لتحديد مصيرهم الأكاديمي والمهني. وتشير التقارير الرسمية أن نتائج الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة في ليبيا لعام 2023 سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023.

نتائج الثانوية العامة في ليبيا 2023

تشمل الشهادة الثانوية العامة في ليبيا مجموعة من المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا والدين، وتتكون من ثلاث مراحل للتخصصات العلمية والأدبية والدينية، وتستمر لمدة سنتين. كما تم إدخال مواد اختيارية تجعل الطلاب يختارون المجال الأكاديمي الذي يفضلونه ويرونه يناسب ميولهم واهتماماتهم الشخصية.

ويتميز نظام التعليم في ليبيا بالتعليم الحر والمجاني لجميع الطلاب والطالبات، ويتم تقديم التعليم في اللغة العربية. ويعتبر الحصول على شهادة الثانوية العامة في ليبيا بمثابة بوابة الدخول إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، وتساعد الطلاب في تحقيق أحلامهم وأهدافهم المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام الدراسي يعكس تحسنًا في الأداء العام للطلاب والطالبات في الثانوية العامة في ليبيا. ويؤكد هذا التحسن على جهود الطلاب والمدرسين في الجهود المبذولة لتحسين الأداء الأكاديمي في المدارس.

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، يمكن للطلاب والطالبات الناجحين التقدم للدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى، وتحقيق أحلامهم وأهدافهم المستقبلية. ويتمنى الجميع للطلاب والطالبات في ليبيا النجاح والتوفيق في حياتهم الأكاديمية والمهنية.