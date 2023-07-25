مؤسسة مجدي يعقوب للقلب: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي يستهدف تنمية الفئات الأولى بالرعاية

أشادت زينة توكل، المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بصدور قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مشيرة إلى أنه صدر بأهداف طيبة تستهدف تنمية حقيقية للمستحقين والمواطنين الأولى بالرعاية، ومعتبرة القانون بأنه السبيل الوحيد لتغيير الواقع الاجتماعى للأفضل.

أعلنت توكل أن المؤسسة تؤكد ترحيبها بمساندة ودعم التعاون بينها وبين التحالف الوطني، بمساعدة مرضى القلب من الاطفال في انحاء الجمهورية، والحد من قوائم الانتظار، في ظل القانون الصادر خاصة في ظل الوقت الراهن الذي تمر به الدولة المصرية وسعي قيادتها السياسية للجمهورية الجديدة، التي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود المخلصة، لمؤسسات الدولة والافراد أيضا، وكياناته لرفع المعاناة عن كاهل الفئات والشرائح الأكثر احتياجا، خاصة أن قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي يهدف إلى تعميق جهود العمل الأهلي، وإحداث تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.