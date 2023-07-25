تفاصيل إحالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية للتحقيق بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركز ي اجا وشربين ومن بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة اثناء حملات التفتيش والمرور..

احالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي للتحقيق

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي اعده الحسين البغدادي مدير ادارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية باشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

106 من العاملين بقطاع الصحة

و أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 106 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية بقري منية سمنود مركز طلخا ومستشفي اجا المركزي والوحدات الصحية بقري السلام وابو جلال ومنشأة مبارك والصبرية مركز شربين وايضا عدد 4 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الادارة البيطرية بمدينة اجا، كما شملت الاحالة للتحقيق عدد 8 منهم مديري مركزي شباب مدينة اجا ومنية سمنود قاموا بارتكاب مخالفات ادارية بشأن اذونات خروج دون تسجيلها وكذا مسئولي مراكز شباب اللاوندي بمركز اجا والسلام والسعدية بشربين وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية واثناء فترات المرور للجان التفتيش..

و كلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل دون اذن رسمي ومسئولي الوحدات التي وجدت مغلقة اثناء التفتيش والمرور في مواعيد العمل الرسمية وجميع مرتكبي المخالفات الاداررية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.