مصلحة الضرائب تستمر فى تنظيم ندوات أون لاين حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وربطها بـ "نافذة"



أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية " نافذة " ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنح مهلة للحالات الإستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس ٢٠٢٣ وكذلك مد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر ٢٠٢٣، فإن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة فى تنظيم ندوات التوعية الضريبية أون لاين للمصدريين والمستوردين حول " منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة " وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السادسة مساء، موضحا أنه يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام ) وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة،

لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه تم إنشاء جروبات على الواتس آب تضم عدد كبير من المصدرين والمستوردين، ويتم من خلال هذه الجروبات الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات وتقديم حلول للعديد من المشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين بخوص الربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه يمكن للمصدرين والمستوردين التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل الخاص بمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن ١٦٣٩٥ لمساعدتهم فى الانضمام لهذه الجروبات على الواتس آب.



وأشار الدكتور " فايز الضباعني" إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو القضاء على التقديرات الجزافية والعمل على إرساء العدالة الضريبية، وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية التى يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.

