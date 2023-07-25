ads

مصلحة الضرائب تستمر فى تنظيم ندوات أون لاين حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وربطها بـ "نافذة"

الاقتصاد
بوابة الفجر

 


أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أنه بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية " نافذة " ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنح مهلة للحالات الإستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس ٢٠٢٣ وكذلك مد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر ٢٠٢٣، فإن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة فى تنظيم ندوات التوعية  الضريبية أون لاين للمصدريين والمستوردين  حول " منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة "  وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع  فى تمام الساعة السادسة مساء، موضحا أنه يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على ( الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام ) وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة، 
لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية  .
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه تم إنشاء جروبات على الواتس آب تضم عدد كبير من المصدرين والمستوردين، ويتم من خلال هذه الجروبات الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات وتقديم حلول للعديد من المشكلات التي تواجه المصدرين والمستوردين بخوص الربط بين منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه يمكن للمصدرين والمستوردين التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل الخاص بمصلحة الضرائب المصرية على الخط الساخن ١٦٣٩٥ لمساعدتهم فى الانضمام لهذه الجروبات على الواتس آب.


وأشار الدكتور " فايز الضباعني" إلى أن  الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية هو القضاء على التقديرات الجزافية والعمل على إرساء العدالة  الضريبية،  وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية  التى يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية  المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية.
 

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

هٌنا الآن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أهداف مباراة النصر وإنتر ميلان اليوم

“مفتوحة الآن”.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية 2023 مجانا

عاجل.. moed.gov.sy نتائج التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب وزارة التربية السورية

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر برقم الجلوس

بث مباشر مباراة السد ضد الوداد تويتر: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الوداد والسد بث مباشر يلا شوت [ البطولة العربية ]

بث مباشر مباراة النصر اليوم تويتر: الشوط الثاني الآن مشاهدة مباراة النصر وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت ( 1 - 1 )

برقم الجلوس.. ظهرت الآن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي عبر موقع بوابة الأزهر