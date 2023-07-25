صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023

الاقتصاد
بوابة الفجر


رفع صندوق النقد الدولي في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي من توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% من 2.8% لعام 2023، ولكنه أبقى على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3% في 2024.

هذا ورفع صندوق النقد الدولي في تقريره لشهر يوليو توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.8% من 1.6% لعام 2023، في حين خفضها إلى 1% من 1.1% لعام 2024.

وبالحديث عن منطقة اليورو، فقد رفع صندوق النقد توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% من 0.8% لعام 2023، ورفع الصندوق نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.5% من 1.4% لعام 2024.

وبالانتقال إلى المنطقة، فقد خفض صندوق النقد الدولي من توقعات نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.5% من 2.9% لعام 2023، وخفض أيضًا من توقعات النمو إلى 3.2% من 3.5% لعام 2024.

هذا وخفض الصندوق من توقعات نمو اقتصاد السعودية إلى 1.9% من 3.1% لعام 2023، وإلى 2.8% من 3.1% لعام 2024.

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