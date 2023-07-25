قفزة في سعر اليوان الصينى بعد تعهد بكين بدعم الاقتصاد



قفز سعر اليوان الصيني الثلاثاء 25 يوليو بعدما تعهد كبار زعماء البلاد بتعزيز الدعم السياسي للاقتصاد المترنح في حين استقر اليورو والجنيه الإسترليني بعد تراجعهما على مدى أيام في ظل ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوك مركزية كبرى.



وزاد اليوان أكثر من 0.5% في الأسواق الداخلية والخارجية مع تحمس المستثمرين للتصريحات الصادرة عن اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، إلا أن كثيرا منهم لا يزالون في انتظار الحصول على تفاصيل محددة بشأن تدابير التحفيز المعززة.



وبلغ اليوان في أحدث التعاملات بالسوق الخارجية 7.1444 للدولار بينما سجل 7.1454 للدولار في السوق الداخلية. وقفزت أيضا الأسهم الصينية ولا سيما أسهم الشركات العقارية.



وعززت المعنويات الايجابية القادمة من الصين الدولار الأسترالي الذي ارتفع 0.4% إلى 0.6767 دولار.



وفي أوروبا، ارتفع الإسترليني 0.22% إلى 1.2854 دولار مسجلا أول مكاسبه اليومية بعدما انخفض لسبع جلسات متتالية في أطول سلسلة خسائر له منذ مارس آذار 2020.



وزاد اليورو 0.12% إلى 1.1076 دولار بعدما هوى لأدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1059 دولار في وقت سابق من الجلسة. وأظهر مسح أمس الاثنين انكماشا أكبر من المتوقع لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو في يوليو تموز.



واستمر الضغط على الين مسجلا 141.30 للدولار ويواجه صعوبة في التعافي من الخسائر الفادحة التي تكبدها يوم الجمعة بعدما ذكر تقرير لرويترز أن بنك اليابان يميل للإبقاء على سياسة التحكم في منحنى العائد دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع.