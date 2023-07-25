روسيا تعتزم خفض الخصم على الصادرات النفطية إلى 20 دولار للبرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر


قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في تصريحات إن وزارة المالية تعتزم خفض الخصم الذي تستعمله لتحديد الضرائب على صادرات البلاد من النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل من 25 دولارا حاليا.
             
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في فبراير شباط قانونا بتثبيت الخصم على خام الأورال الروسي الرئيسي لأغراض حساب الضرائب.
             
وقال سيلوانوف في مقابلة "يبلغ الخصم حاليا 25 دولارا للبرميل عن سعر خام برنت... نعتزم خفضه إلى 20 دولارا للبرميل. ندرس تدابير أخرى لتحسين حساب الضرائب على صادرات النفط".

ولم يذكر الوزير مزيدا من التفاصيل بشأن التدابير الأخرى قيد الدراسة، لكنه أضاف أن الوزارة ستجمع من إيرادات النفط والغاز 8 تريليونات روبل، أو ما يعادل 88.5 مليار دولار، في 2023 على أساس سعر برنت الحالي البالغ نحو 80 دولارا للبرميل.
             
وانخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته الوزارة إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.
             
وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية سيبلغ نحو اثنين إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.
             
وأضاف "لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخطط لها وستظهر موارد إضافية".

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