الصين تتّخذ إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار الخاص

أعلنت الصين أنها حددت عدة قطاعات رئيسية سيتم التركيز عليها لتحفيز الاستثمار الخاص، في سياق جهود الدولة لتعزيز نمو القطاع الخاص في البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية، إنها ستعمل على معالجة مخاوف مؤسسات القطاع الخاص المتعلقة بصعوبات التمويل، في مجالات النقل وحفظ المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الجديدة والتصنيع المتقدم والزراعة الحديثة، بينما تعهدت اللجنة الوطنية للتوثيق والبحث "NDRC" بإنشاء فهرس للمشاريع ذات الأولوية وتبنت تدابير لتحسين الدعم التمويلي لمشاريع الاستثمار الخاص.

وتأتي هذه التحركات مع تراجع الاستثمار الخاص في الأصول الثابتة في الصين خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 0.2% على أساس سنوي، على الرغم من زيادة إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.8% في نفس الفترة.

وكان مجلس الدولة الصيني قد شدد الأسبوع الماضي على أهمية تنشيط القطاع الخاص، وأعلن عن تدابير تشمل خططًا لتحسين بيئة الأعمال في البلاد وتحسين تخصيص رأس المال الخاص لمشاريع البنية التحتية الكبرى.

كما تعهدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بضمان دعم الموارد الأخرى لمشاريع الاستثمار الخاصة، مثل استخدام الأراضي، وتشجيع المشاريع الاستثمارية الخاصة على إصدار منتجات ائتمان الاستثمار العقاري "REIT" لتحفيز المزيد من الاستثمارات.