روسيا: رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية

صوّت المشرّعون الروس، اليوم الثلاثاء، على رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثامن عشر.

وقال الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة "اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية".

كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقود لمدة تقل عن عام مع مجند عسكري، خلال فترة الطوارئ للمشاركة في أنشطة حفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين.

وفي مارس الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، والذي بموجبه تم استدعاء 147 ألف شخص ممن يستوفون متطلبات قانون الخدمة العسكرية.

بينما في سبتمبر الماضي أعلن بوتين تعبئة جزئية بالجيش، هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، قوبلت برد فعل غاضب في الداخل الروسي.