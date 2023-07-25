ads

روسيا: رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية

عربي ودولي
بوابة الفجر

صوّت المشرّعون الروس، اليوم الثلاثاء، على رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها الثامن عشر.

وقال الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة "اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2024، سيتم استدعاء المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية".

كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقود لمدة تقل عن عام مع مجند عسكري، خلال فترة الطوارئ للمشاركة في أنشطة حفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين.

وفي مارس الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول التجنيد الإجباري في صفوف الجيش، والذي بموجبه تم استدعاء 147 ألف شخص ممن يستوفون متطلبات قانون الخدمة العسكرية.

بينما في سبتمبر الماضي أعلن بوتين تعبئة جزئية بالجيش، هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، قوبلت برد فعل غاضب في الداخل الروسي.

الحرب العالمية الثانية فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الحرب العالمية الحد الأدنى أوكرانيا مجلس النواب الطوارئ الخدمة العسكرية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البرلمان الروسي الخدمة العسكرية الإلزامية التجنيد الإجباري
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة النصر يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم يلا شوت تويتر [ الشوط الثاني ]

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان الشوط الثاني يلا شوت اليوم في اللقاء "الودي"بدون تقطيع

بث مباشر مباراة بي اس جي يلا شوت يوتيوب: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنصر بث مباشر "ودية" اليوم يلا شوت ( 0 - 0 ) الشوط الثاني

بث مباشر مباراة النصر تويتر: الآن الشوط الثاني مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان يلا شوت بث مباشر يوتيوب بـدون تقطيع اليوم [ لقاء ودي ]

كورة لايف بث مباشر (يلا شوت) جارية الآن مشاهدة مباراة النصر وباريس سان جيرمان الشوط الثاني في اللقاء الودي 2023 بـدون تقطيع

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات (رابط مفعل)

عاجل.. الأهلي ينهي الجدل بشأن عرض حسين الشحات للبيع

تحرك عاجل من حسن شحاته لإنقاذ الزمالك