الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التعدين

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع تسجيل قطاع التعدين أفضل أداء يومي له في أكثر من ثمانية أشهر بعد تعهد الصين بالعمل على تحفيز اقتصادها المتباطئ وارتفاع أسهم شركة يونيليفر مع إعلان حجم مبيعاتها الفصلية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مسجلا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.

وقفز قطاع التعدين 4.24 بالمئة ليقود المكاسب في أوروبا مدعوما بآمال تحسن الطلب بعد أن تعهدت الصين بزيادة دعمها للاقتصاد.

وارتفع سهم شركة يونيليفر 4.5 بالمئة بعد ارتفاع نمو مبيعاتها الفصلية بما يفوق التوقعات.