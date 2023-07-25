الجزائر تطرح مناقصة لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من الذرة

قال متعاملون أوروبيون يوم الثلاثاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة عالمية لشراء ما يصل إلى 120 ألف طن من علف الذرة للتوريد من الأرجنتين أو البرازيل.

وأوضح المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأربعاء 26 يوليو تموز.

وتطلب المناقصة توريد الذرة على ثلاث شحنات حجم كل منها 40 ألف طن، على أن تكون شحنتان في الفترة بين الأول والخامس عشر من أغسطس آب، والثالثة فيما بين 15 و31 من الشهر ذاته.

وتشتري الجزائر الذرة في الآونة الأخيرة من الأرجنتين أو البرازيل في الغالب.

وفي آخر مناقصة معلنة لشراء الذرة في 19 يوليو تموز، يُعتقد أن يكون الديوان المهني للحبوب قد اشترى كمية غير معروفة من المتوقع توريدها من الأرجنتين أو البرازيل بعدما طلب عروضا لما يصل إلى 240 ألف طن.