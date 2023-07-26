استخراج رابط نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول حسب رقم الاكتتاب والاسم

تترقب الكثير من الأسر في سوريا بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية عن موعد ظهور نتائج الصف التاسع للدور الأول لعام 2023. وأكدت مصادر داخل الوزارة أنه من المتوقع الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد مرور شهر تقريبًا على انتهاء الامتحانات في نهاية شهر يونيو الماضي، وقد وضعت وزارة التعليم في سوريا نظامًا إلكترونيًا للحصول على النتائج بشكل سهل وميسر، حيث يتمكن الطلاب من إدخال رقم الاكتتاب الخاص بهم على الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج، وبعد ذلك يتم عرض النتائج بكل دقة وسرعة.

وتهدف وزارة التربية والتعليم في سوريا من خلال توفير هذه الخدمة الإلكترونية إلى تيسير عملية الحصول على النتائج والحد من الزحام والتكدس داخل المراكز التعليمية، ومن المتوقع أن يشعر الطلاب وأولياء الأمور بالبهجة والسرور بعد الإعلان عن النتائج، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز جودة التعليم في سوريا وتحسين منظومة التعليم في البلاد.

نتائج الثالث الإعدادي 2023 بسوريا

أعلنت وزارة التربية في سوريا عن إعلان نتائج الصف التاسع للدور الأول لعام 2023 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها في جميع المحافظات. وقد انتهت امتحانات الصف التاسع في نهاية شهر يونيو الماضي، وبدأت الإدارات والجهات المعنية في التركيز على إنجاز أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعات بأداء دقيق وسريع.

وتعمل الجهات المعنية في سوريا على رفع وتحميل النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية، ليتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة وسرعة بعد إدخال رقم الاكتتاب والمحافظة التي ينتمون إليها.

الاستعلام برقم الاكتتاب لنتائج التاسع 2023

"قدّمت وزارة التربية والتعليم في سوريا خدمة جديدة لطلاب الصف التاسع، وهي خدمة الاستعلام عن النتائج عبر موقعها الإلكتروني. ويمكن للطلاب الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق إدخال بياناتهم الشخصية، مثل رقم الاكتتاب والمحافظة التابعة لهم، لمعرفة نتائجهم ودرجاتهم وحالتهم النهائية، سواء كانت ناجحة أم راسبة، وتأتي هذه الخدمة كإجراء احترازي لتفادي التزاحم والازدحام داخل المراكز التعليمية، ولضمان سرعة وسهولة الحصول على النتائج بشكل فعال وفي الوقت المناسب."

من متصفح Google أدخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية. اختيار النتائج الامتحانية من الصفحة الرئيسة. اختيار نتائج التاسع. إدخال رَقْم الاكتتاب. ثم اختيار المحافظة.

متى ستُعلن نتائج التاسع 2023 الدور الأول بسوريا



"أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا أن نتائج الصف التاسع ستُعلن خلال ساعات قليلة، وستتم إصدارها تباعًا على موقع الوزارة الإلكتروني، وأكد السيد وزير التربية والتعليم على جودة وكفاءة النظام التعليمي في سوريا، رغم التحديات والصعوبات العديدة التي تواجه الوزارة، وقد أشاد الوزير بتفوق ونجاح طلاب الصف التاسع، ودعا إلى مواصلة الجهود والعمل الدؤوب لتعزيز جودة التعليم في سوريا."