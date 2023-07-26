(الآن) رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وموعد إعلانها عبر بوابة الفجر

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائجها قريبًا. وتعد نتائج الثانوية العامة من أهم الأحداث التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث تحدد هذه النتائج مسار الطلاب الدراسي وتحديد التخصصات اللاحقة، وتترك أثرًا كبيرًا على مستقبلهم الأكاديمي والمهني.

وبعد اعتماد نتائج الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم إعلان النتائج على موقع الوزارة والمواقع المختصة بنشر أخبار التعليم، وسيتم الإعلان أيضًا عن أسماء أوائل الثانوية العامة في مصر.

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإدخال رقم الجلوس المذكور في إيصال التسجيل، ومن ثم الضغط على زر البحث لعرض نتيجة الطالب وتفاصيل درجاته. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للطلاب التواصل مع المدارس التي يدرسون بها أو الاتصال بالوزارة مباشرة إذا كانت توجد أي استفسارات أو مشكلات تتعلق بالنتائج.

وتستعرض «بوابة الفجر» خلال السطور التالية، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023:

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد عودته من مشاركته في "قمة رأس المال البشري في إفريقيا 2023"، والتي ستعقد في دولة تنزانيا في الفترة من 25 إلى 26 يوليو الجاري.

ويشارك الدكتور رضا حجازي في هذه القمة الهامة لمناقشة موضوعات تتعلق بتطوير التعليم والتدريب في دول إفريقيا، وتحسين جودة التعليم والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.

ومن المتوقع أن يعود الدكتور رضا حجازي بعد انتهاء مشاركته في القمة، وأن يتم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 في وقت لاحق، وذلك بموجب الإجراءات الرسمية التي تتبعها الوزارة في هذا الصدد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اكتمال آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة 2023، وتم ذلك وفق جدول زمني واضح ومحدد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير نظام التصحيح للامتحانات وتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة للطلاب، وتعزيز الشفافية والعدالة في العملية التعليمية.

ويذكر أن استخدام التصحيح الإلكتروني لأوراق الامتحانات يساعد على تحسين كفاءة عملية التصحيح وتقليل الأخطاء الإنسانية، كما يتيح هذا النظام إمكانية إعلان النتائج بشكل أسرع وأدق، مما يساهم في تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.

يتم جمع وإحصاء أوراق البابل شيت كنسخة ودليل لأداء الطلاب في امتحانات الثانوية العامة داخل المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وهي المركز الرئيسي لتصحيح البابل شيت، بالإضافة إلى وجود 11 مركزًا فرعيًا لتصحيح البابل شيت في جميع قطاعات ومراكز الجمهورية.

ويتم توزيع الأوراق الخاصة بالامتحانات على هذه المراكز الفرعية لتسهيل عملية التصحيح وتوفير بيئة عمل مناسبة للمصححين، كما يتم تطبيق إجراءات ومعايير صارمة للتحقق من صحة النتائج وضمان عدالة العملية التصحيحية.

نتيجة الثانوية العامة 2023:

تنتهي غدًا، الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وسيتم بعد ذلك البدء في عملية المراجعة النهائية ورصد الدرجات، وذلك لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في شكلها النهائي.

ومن المقرر أن تكون النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023 جاهزة للإعلان عنها بمجرد عودة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مشاركته في "قمة رأس المال البشري في إفريقيا 2023"، التي ستعقد في دولة تنزانيا وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل عام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك عبر مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وفيما يلي سنقدم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم:

1- قم بفتح متصفح الإنترنت الخاص بك وقم بالدخول إلى الموقع الرسمي للمركز الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- ابحث عن القسم المخصص للنتائج والذي سيكون متاحًا بعد الإعلان عن النتيجة.

3- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص لذلك.

4- انتظر حتى يتم تحميل الصفحة، وستظهر لك النتيجة بشكل فوري وسريع.

ويجب الانتباه إلى أنه يجب الحرص على إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح ودقيق لتفادي أي أخطاء في النتيجة. كما يمكن الاستعلام عن النتيجة في المدارس التي تم التسجيل بها، وإذا وجد أي اختلاف في النتيجة يمكن التواصل مع الجهات المعنية لإجراء التصحيح اللازم.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم

يشغل الكثير من الطلاب هذه الأيام الانتظار المشوق لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وبالإضافة إلى البوابة الرسمية للثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجتهم من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يتم عرض رابط للحصول على النتيجة.

ويعتبر هذا الإجراء من الخيارات المفيدة للطلاب الذين يفضلون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنهم الاطلاع على نتائجهم بشكل سريع ومناسب، ويتميز هذا الرابط بالسهولة والوضوح في الاستخدام، مما يتيح للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة ويسر.