الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي

تعمل حاليًا كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يتم العمل على التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة المجاميع وتحديد الأوائل خلال الأسبوع الحالي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في بداية الأسبوع المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وسيتناول المؤتمر الصحفي نسبة النجاح العامة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وسيتم الإعلان عن شرائح المجاميع إضافة إلى إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، ويأتي هذا الإعلان بعد عملية تصحيح دقيقة ومتأنية للامتحانات، حيث ينتظر الطلاب بفارغ الصبر معرفة نتيجتهم ومدى تفوقهم ونجاحهم في الامتحانات الحاسمة التي تمثل محطة هامة في حياتهم الأكاديمية والمهنية.

بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الثانوية العامة 2023، يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم عبر موقع "بوابة الفجر" باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف خلال زيارته اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، عن نسبة النجاح لامتحان مادة الكيمياء والتي بلغت 88.9%. وأشار إلى أن نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية جدًا، وتحديدًا 95% فأكثر من الدرجة الكلية، بلغت 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

وتأتي هذه الأخبار المشجعة للطلاب بعد انتظار طويل لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وتعد حافزًا للطلاب للمضي قدمًا في مساراتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعدد من المواد الدراسية، حيث كشف أن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وأن نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبار.

وفيما يتعلق بمادة الجغرافيا، كانت نسبة النجاح فيها 91.6%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبار.

وأضاف الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وأن نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للاختبار.

تأتي هذه الأخبار المفرحة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الطلاب والمعلمين خلال الفصل الدراسي، وتشجع الطلاب على الاستمرار في تحقيق النجاح في مجالاتهم الأكاديمية.