احصل الآن علي نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

يسر "بوابة الفجر" أن تعلن عن تقديم نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مجانًا وحصريًا وبصورة موثقة ومؤكدة عبر موقعها الإلكتروني بسرعة ويسر، قبل أي مكان آخر. ويأتي هذا الإعلان وسط بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث يبدأ الطلاب في أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الحالي، حيث يتم في اليوم الأول اختبار مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وفي اليوم الثاني يؤدون اختبار مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويبدأ اختبار المواد المضافة للمجموع بمادة اللغة العربية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، ويليه اختبار اللغة الأجنبية الثانية في الثلاثاء 20 يونيو، ويوم الأحد 25 يونيو يتم اختبار الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية. ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

نتيجة الثانوية العامة 2023

بدأت كنترولات الثانوية العامة في استعدادها لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكلها النهائي، حيث تم البدء في مراجعة نتائج الطلاب بدقة، وتسكين درجات الأسئلة المقالية التي يتم تصحيحها في الكنترولات مع درجات البابل شيت.

ثم تمت مرحلة رصد الدرجات وتحديد الطلاب الأوائل في الشعبتين العلمية "علوم ورياضة" والأدبية، وتم تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023 في شكلها النهائي، استعدادًا لعرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها رسميًا وإجراء اتصالات هاتفية لتهنئة الطلاب الأوائل في الشعبتين على تفوقهم الدراسي.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث ستنشر النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم وسيتم إجراء اتصالات هاتفية للطلاب الأوائل في الشعبتين. وتأتي هذه الخطوات استكمالًا لجهود الكنترولات في تقديم نتيجة دقيقة وموثوقة للطلاب وأولياء الأمور.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وسيتم عقد مؤتمر صحفي بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، ومن بينها نسبة النجاح العامة ونسبة النجاح في كل مادة، إضافة إلى عدد الطلاب الناجحين والراسبين في الصف الثالث الثانوي، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وعدد الطلاب الذين اتحرموا من العام بسبب الغش الإلكتروني.

كما سيتم الإعلان عن شرائح المجاميع في نتيجة الثانوية العامة 2023، وعدد الحاصلين على أكثر من 95% و85% وأكثر من 65% وأكثر من 50%. كما سيتم الإعلان عن موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، للطلاب الراسبين الحاصلين على مادة أو مادتين.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتقديم نتيجة دقيقة وموثوقة للطلاب وأولياء الأمور، وتأمين فرص متساوية للجميع في الحصول على التعليم والتأهيل لسوق العمل.

تفاصيل تصحيح نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد انتهى تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة 2023، وتم التأكد من دقة التصحيح والتدقيق الشديد في تسكين درجات الإجابات المقالية مع البابل شيت، لضمان حصول كل طالب على حقه.

أكدت الوزارة أن لجان مراجعة نماذج الإجابات اعتمدت كل الامتحانات قبل بدء تصحيح الاختبارات النهائية، وأن اللجان لم تكتشف أخطاء أو إجابات متشابهة، ولم يكن هناك توزيع لدرجات أي مادة.

تم تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سواء للأسئلة المقالية أو الموضوعية، وتم تصحيح الأسئلة المتعددة الاختيارات عن طريق الماسح الضوئي دون أي تدخل بشري لضمان نزاهة التصحيح وعدم وجود أي أخطاء.

وبالنسبة للأسئلة المقالية، تم تصحيحها إلكترونيًا من خلال مقدرين مختلفين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع اثنين مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي.

قامت الوزارة باتخاذ إجراءات لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، حيث يتم تدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق إجابات الطلاب، وتم مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، لطمأنة طلاب الصف الثالث الثانوي والتأكد من حصول كل طالب على حقه.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%، وحصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية. وفي مادة الفيزياء، بلغت نسبة النجاح 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وفي مادة اللغة العربية، تجاوزت نسبة النجاح 90%، وحصل 1.5% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية، أما في اللغة الأجنبية الثانية، فتجاوزت نسبة النجاح 91% فأكثر، وحصل 20% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر.

وفي مادة التاريخ، بلغت نسبة النجاح 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية، وفي مادة الجغرافيا، بلغت نسبة النجاح 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية.

وسيتم تطبيق درجات الرأفة بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وسيتم التركيز على الطلاب الراسبين في مادة أو 3 مواد في نتيجة الثانوية العامة 2023، بحيث يتم تحديد الطلاب المستحقين لدرجات الرأفة لتحول الطالب الراسب الذي يكون على حافة النجاح إلى طالب دور ثاني ناجح، وتحول الطالب الراسب في 3 مواد إلى راسب في مادتين ليدخل الدور الثاني بدلًا من إعادة السنة، إذا كان على حافة النجاح في إحدى المواد الثلاثة التي رسب فيها قبل الرأفة، وسيتم تطبيق درجات الرأفة بنسبة تصل حتى 10% من الدرجة الكاملة في جميع المواد.

المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023

410 درجة المجموع الكلي في نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في

- مادة اللغة العربية 80 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» 40 درجة.

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والأستاتيكا» 60 درجة.

- مادة الفيزياء 60 درجة.

- مادة الكيمياء 60 درجة.

- مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا والعلوم 60 درجة.

- مادة التاريخ 60 درجة.

- مادة الجغرافيا 60 درجة.

- مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- مادة علم النفس 60 درجة.

النهايات العظمي والصغري لمواد الثانوية العامة 2023

تم الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وتم تحديد النهايات الكبرى والصغرى لكل مادة. في مادة اللغة العربية لكل من الشعبة العلمية والأدبية، يبلغ الحد الأدنى للنجاح 40 درجة، والحد الأقصى 80 درجة، بينما في مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتي تتضمن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، يبلغ الحد الأدنى للنجاح 25 درجة، والحد الأقصى 50 درجة، وفي مادة اللغة الأجنبية الثانية، يبلغ الحد الأدنى للنجاح 20 درجة، والحد الأقصى 40 درجة، وتتضمن هذه المادة اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والصينية.

فيما يتعلق بالمواد العلمية والتي تتضمن الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية، فإن الحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة، والحد الأقصى هو 60 درجة. بينما في المواد الأدبية، والتي تتضمن التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع، يبلغ الحد الأدنى للنجاح 30 درجة، والحد الأقصى 60 درجة.

في مادة الرياضيات البحتة والتي تتضمن فروع الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل، فإن الحد الأدنى للنجاح في كل فرع هو 15 درجة، والحد الأقصى هو 30 درجة. وفي مادة الرياضيات التطبيقية، والتي تتضمن فروع الديناميكا والاستاتيكا، فإن الحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

أما في مادة التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، فإنها من المواد التي لا تضاف إلى المجموع، ولكنها تكون مادة نجاح أو رسوب، ويبلغ الحد الأدنى للنجاح في كل من هذه المواد 12.5 درجة، والحد الأقصى للنجاح في مادة الاقتصاد والإحصاء هو 25 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

في مساعدتنا لطلاب الثانوية العامة، قامت «بوابة الفجر» بتوفير خدمة بحث عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس أو الاسم، وبفضل جهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يمكن الحصول على النتيجة عند إعلانها مباشرة وفي أسرع وقت ممكن.

- الدخول علي رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.

- الأسم رباعي.

- رقم الجلوس.

- اختر الشعبة.

- اختار محافظتك.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

يبدأ هذا الأسبوع كنترولات الثانوية العامة 2023 في تحديد قائمة بأسماء الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات، وذلك لإرسالها إلى وزارة التربية والتعليم. ستقوم لجنة بوزارة التعليم بفحص أوراق الطلاب ومراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، وذلك للتأكد من عدم وجود رسوب سابق في الصفين الأول والثاني الثانوي، وللتحقق من حصولهم على أعلى الدرجات في جميع المواد.

وستقوم اللجنة بإعداد تقرير يتضمن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023، وسيتم ترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية التي حصلوا عليها من جميع نوعيات المدارس، بما في ذلك المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين. وستضم قائمة الأوائل من 35 إلى 40 طالبًا على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

وستحتل المدارس الحكومية مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، كما ستشمل القائمة طلبة من المدارس الخاصة. وسيتم توضيح الضوابط والآليات المستخدمة في اختيار الأوائل بالثانوية العامة 2023.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج الثانوية العامة 2023 بسهولة من خلال التسجيل على موقع «بوابة الفجر»، حيث يتم إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك الاسم الرباعي ورقم الجلوس واختيار الشعبة والمحافظة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وسيتم إرسال النتيجة فور اعتمادها مباشرة. وستشمل النتيجة جميع الدرجات في المواد الدراسية ومجموع الطالب، وسيتم إعلام الطلاب إذا كانوا ناجحين أو راسبين أو سيدخلون امتحانات الدور الثاني. نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مستقبلهم الأكاديمي.