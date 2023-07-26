نتيجتك من هنا.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر موقع الفجر

نتيجة الثانوية العامة، تأكدت اليوم وزارة التربية والتعليم أن النتيجة النهائية للصف الثالث الثانوي 2023 ستعلن إلكترونيًا على موقع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بهم، وتأمل الوزارة في أن تحقق النتائج النهائية للصف الثالث الثانوي 2023 تفوقًا ونجاحًا لجميع الطلاب، وأن تساعدهم على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية والوصول إلى أهدافهم المستقبلية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

تتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية إلى معرفة نتائج الثانوية العامة 2023 وأحدث القرارات والتطورات التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن ذلك. وتهدف هذه البحثات إلى الحصول على المعلومات الأكثر دقة وموثوقية حول هذا الموضوع المهم، وذلك لمساعدة الطلاب في التخطيط لمستقبلهم الأكاديمي والمهني بناءً على النتائج التي حصلوا عليها في الامتحانات النهائية، ونأمل أن توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعلومات اللازمة للجميع في الوقت المناسب، وأن تحقق النتائج المتميزة التي تعكس جهود الطلاب ومستواهم الأكاديمي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات عبر موقع الفجر

أكدت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو، أن عملية التصحيح لامتحانات الثانوية العامة 2023 قد انتهت، وأنه سيتم الآن البدء في عملية المراجعة الدقيقة لضمان عدم تعرض أي طالب للظلم، وسيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023 في مطلع شهر أغسطس المقبل من قبل الوزارة. وستتضمن النتائج قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة، وبعدها ستتاح النتيجة لباقي الطلاب.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى موقع بوابة الفجر الإلكتروني للتسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، وسيتم إتاحة النتيجة فور إعلانها.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة الثانوية العامة 2023 ستتضمن درجات الطلاب في جميع المواد والمجموع الكلي، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل. ونأمل أن تحقق النتائج المتميزة والنجاح لجميع الطلاب في مسيرتهم التعليمية والوصول إلى أهدافهم المستقبلية.

نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023

منذ الإعلان عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، بدأت عمليات البحث عن النتيجة برقم الجلوس. وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح تبدو "مطمئنة" تمامًا ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ يكمن في شرائح توزيع الدرجات بشكل أوضح، ويشمل ذلك نسبة من حصلوا على أكثر من 90% ونسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% إلى 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالي، ولن تصرح بأي شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر، حرصًا على تفادي البلبلة وتجنب تقديم معلومات ناقصة. ونأمل أن تكون النتائج المتميزة وتعكس جهود الطلاب ومستواهم الأكاديمي، وتساعدهم على الاستمرار في مسيرتهم التعليمية وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

يجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 قد انتهت يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023، وأن عمليات التصحيح قد انتهت اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تصبح نتيجة الثانوية العامة جاهزة للاعتماد خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة الفجر ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية، وأن تكون النتائج تعكس جهودهم ومستواهم الأكاديمي.

حقيقة تعديل درجات طلاب الثانوية العامة فى الامتحانات

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشائعات الخاطئة التي تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي وتدعي إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة في الامتحانات. وأكدت الوزارة أن عملية رصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكتروني دون أي تدخل بشري، وتخضع للعديد من المراحل الدقيقة التي يتم إشرافها من قبل نخبة من الكوادر ذات الخبرة المتميزة لضمان الدقة والجودة.

وتناشد الوزارة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف هذه الشائعات المضللة التي يستهدف ناشروها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور بهدف جمع الأموال. كما تدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام المختلفة للالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والمتحدث الرسمي فقط فيما يتعلق بكافة المعلومات الخاصة بمؤشرات وموعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة.