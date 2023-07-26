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حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في بريطانيا بعد عام 2030

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف، الثلاثاء، أن حظر بيع سيارات الديزل والبنزين الجديدة بعد عام 2030 لا يمكن تغييره.

وقال الوزير، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إن الحكومة البريطانية ستأخذ في الاعتبار التكاليف التي يتحملها الأشخاص من تدابير صافي الصفر لعادم السيارات عند اتخاذ قرار بشأن سياسات مكافحة الاحترار العالمي، حيث تتعرض أجزاء من أوروبا لدرجات حرارة قياسية.

وقال جوف "من المهم أن تمضي الحكومة قدما في اتخاذ خطوات مناسبة ومدروسة من أجل حماية البيئة".

وفي إشارة إلى أن التكلفة قد تؤثر على تصميم الحكومة على المضي قدما في اتخاذ هذا القرار، قال الوزير "لقد رأينا ذلك يحدث في هولندا ولا نريد أن نصل إلى موقف حيث يتباطأ الدعم لتحسين بيئتنا ويتحول إلى إتجاه عكسي".

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