“هُنا” رابط نتائج الصف التاسع سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed gov sy

“هُنا” رابط نتائج الصف التاسع سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed gov sy

تقارير وحوارات

نتائج الصف التاسع سوريا .. تجري حاليًا في سوريا عمليات تصحيح امتحانات الصف التاسع، ويتم التدقيق بدقة في الأوراق الامتحانية لكل طالب وطالبة، حرصًا على توفير حقوق الجميع. وقد نشرت مديرية تربية حمص صورًا توضح عملية التصحيح، ولم يصرح أي مصدر مسؤول عن موعد محدد لإعلان النتائج حتى الآن، ويجري استمرار عمليات التصحيح بكل دقة وتأنٍ حتى اللحظة، وذلك لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.

moed gov sy نتائج التاسع 2023

ينتظر جميع طلاب وطالبات الصف التاسع والإعدادية الشرعية في سوريا بفارغ الصبر إعلان نتائج امتحانات التاسع 2023 على موقع moed gov sy، ويجدر الإشارة إلى أن امتحانات التاسع في سوريا بدأت في الخامس من يونيو 2023 وانتهت في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، وقد تم تنظيم غرف المتابعة المنتشرة في جميع المحافظات السورية لمراقبة العملية الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي 2023، وبالتزامن مع ذلك، تعمل لجان التصحيح حاليًا على إنجاز عملها في الوقت المحدد وفقًا للخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية السورية، ومن الممكن الاطلاع على نتائج التاسع 2023 حسب الاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية.

وزارة التربية السورية نتائج التاسع حسب الاسم ٢٠٢٣

أفاد وزير التربية الدكتور "دارم طباع" في مقابلة على القناة التعليمية السورية بموعد إعلان نتائج امتحانات التاسع 2023 عبر موقع moed gov sy، حيث صرح بأن النتائج ستظهر قبل يوم الجمعة القادمة على الأكثر، وكما أعلن الوزير عن وجود ثلاث محافظات تأخرت في إنهاء عمليات التصحيح، ولذلك تم توفير التعزيزات اللازمة من الأساتذة والمعلمين لإنجاز المهمة في الوقت المحدد قبل يوم الجمعة القادمة، وتأتي هذه التصريحات لتطمئن الطلاب وأولياء الأمور وتخفف القلق والتوتر الذي يشعر به الجميع في انتظار النتائج.

موعد نتائج الصف التاسع 2023 سوريا

أفادت مديرة الإشراف التربوي "إيناس مية" بأن العينات العشوائية من النتائج التي تم مصححها من قبل لجان سلالم التصحيح جاءت مبشرة وجيدة، حيث كانت النتائج متقاربة مع نتائج الأعوام السابقة. وقد كان وزير التربية السورية حريصًا على تفقد العملية الامتحانية لطلاب الصف التاسع في سوريا 2023 والاطمئنان على سير العملية، وقد وجه السادة المصححين بالعمل على إنجاز عمليات التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات في الموعد المحدد.

رابط نتائج التاسع 2023 وزارة التربية

يتم استخراج نتائج التاسع 2023 في سوريا من خلال الموقع الرسمي للوزارة وذلك بعد القيام باتباع الخطوات التالية..

  • قم بالدخول علي موقع وزارة التربية السورية.
  • ثم قم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع وابحث عن أيقونة “النتائج الامتحانية”، ومن ثم قم بالضغط عليها.
  • ثم اختر “نتائج التاسع” من القائمة المتاحة.
  • ثم قم بإختيار النوع، سواء كان الاختبار عامًا أو شرعيًا، استنادًا إلى رقم الاكتتاب، وقم بتحديد النوع المناسب للطالب.
  • ثم قم بإدخال الرقم الخاص بالطالب واختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، ثم اضغط على زر “استظهار النتيجة”.
  • سوف تظهر النتيجة على الشاشة، وتتضمن المعدل العام والدرجات في المواد المختلفة.

وقد تم تفقد مديرية الامتحانات من قبل وزير التربية الدكتور "دارم طباع"، وفقًا لموقع الوزارة الرسمي، فمن المرجح أن تصدر نتائج الصف التاسع 2023 سوريا قبل 20 تموز الحالي 2023.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع 2023 سوريا الدور الأول بعد، ومن المتوقع أن تظهر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم السورية، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها باستخدام رقم الاكتتاب واسمهم.

سيتم نشر النتائج على الموقع بمجرد رفعها، وحتى الآن، لا يوجد موعد محدد لإعلان النتائج. ويواصل فريق التصحيح العمل بجدية وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التربية السورية، وبعد الإعلان عن النتائج، سيتم الكشف أسماء أوائل الصف التاسع في سوريا.

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