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التهمت الغابات والمحاصيل وطردت السكان.. تونس تكافح من أجل السيطرة على حرائق الغابات

عربي ودولي
حرائق - أرشيفية
حرائق - أرشيفية

شهدت تونس، موجة حرارة شديدة تسبب في اندلاع الحرائق في مرتفعات محافظات جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت.

حرائق تونس

وبحسب الحماية المدنية في توسن، اندلعت الحرائق في تونس على نحو 470 هكتار من الغابات في ملولة التابعة لمدينة طبرقة الساحلية، ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على مكافحتها منذ يومين.

وتتواتر حرائق تونس، خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة في الغابات وفي حقول مزارع الحبوب.

وقد أشار خبراء، إلى أن التغيرات المناخية تغذي ظواهر الطقس المتطرف في جميع أنحاء الكوكب وتزيد من وطأتها.

وصول الحرائق مناطق سكنية متاخمة للجبال

أكد الدفاع المدني التونسي، أن النيران وصلت إلى مناطق سكنية متاخمة للجبال، وأتت على مساحات شاسعة من الغابات ومحاصيل عدد من مزارع الأشجار المثمرة، كما أتلفت مشاريع بالمنطقة وسببت الضرر لعدد من المنازل.

إجلاء العائلات من مناطق الحرائق 

أجلت السلطات التونسية، عدة عائلات من مناطق الحرائق وإغلاق المعبر الحدودي بملولة مؤقتا وتحويل المسافرين بين البلدين إلى معبر ببوش. 

تصاعد أدخنة وألسنة من اللهب

وتصاعد أعمدة من الدخان الكثيف فوق الأشجار وألسنة من اللهب، بينما تحاول مجموعة من رجال الإطفاء مد خراطيم المياه من شاحناتهم في محاولة لإخماد جيوب من الحريق.

وحتى الآن، لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق لكن تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد حاليا موجة حر تتجاوز المعدلات العادية بما بين 6 و10 درجات.

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