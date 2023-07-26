أسعار الذهب| سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 26/7/2023

أسعار الذهب، ننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء الموافق 26/7/2023.

أسعار الذهب

وحول سعر الذهب اليوم، وسعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، نوفر لكم عبر موقع الفجر التفاصيل الكاملة حول سعر الذهب عيار 21 وأسعار الذهب في المحافظات مع بداية تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء استقرارا ملحوظا بعد انخفاضه أمس بنحو 10 جنيهات حيث بلغ الذهب 2155 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

كما يشهد الطلب على الذهب استقرار ملحوظ بجانب هدوء في سعر الصرف مما يؤدي للاستقرار خلال تعاملات الاسبوع.

أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 2155 جنيها، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم بانخفاض ملحوظ مقارنة بأمس

أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 2463 جنيها، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم بانخفاض ملحوظ مقارنة بأمس

أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1847 جنيها، حيث جاءت أسعار الذهب اليوم بانخفاض ملحوظ مقارنة بأمس

أسعار الذهب.. سعر جرام الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 17240 جنيها، حيث شهد سعر الجنيه الذهب في مصر انخفاض في تعاملات أمس الثلاثاء 80 جنيها كما سجل الجنيه 17240 جنيها.