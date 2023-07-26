يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر ستي وبايرن ميونخ في اللقاء الودي

يلا شوت الآن.. كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر ستي وبايرن ميونخ في اللقاء الودي ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب اليابان الوطني لمشاهدة مباراة ودية ناريه تجمع بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر ستي وبايرن ميونخ في اللقاء الودي ، ستقام اليوم المباراة القوية التحضيرية للموسم الجديد بين فريقي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، وسيتم بث المباراة مباشرةً في تمام الظهر بتوقيت المملكة المتحدة. يقام اللقاء على الملعب الأولمبي الوطني، ويتوقع أن يكون اللقاء ممتعًا ومثيرًا للجماهير، حيث يلتقي فريقان من أقوى الفرق في أوروبا.

في مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، يتكرر سيناريو المواجهة السابقة بين الفريقين، حيث يسعى بايرن ميونخ للثأر من الهزيمة الثقيلة بثلاثية نظيفة التي تلقاها في نسخة الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا، تلك النتيجة قادت مانشستر سيتي إلى الانتقال إلى الأدوار المتقدمة وتحقيق اللقب، وبالتالي، سيكون اللقاء اليوم ذو طابع خاص ومهم لكلا الفريقين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وإظهار قوته ومهارته على الملعب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية بث مباشر

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني للموسم الجديد من خلال خوض مباريات ودية، حيث خاض مباراة وحيدة حتى الآن وتمكن من تحقيق فوز كبير على روتاش إيجرن بنتيجة 27-0، في مباراة غريبة شهدت تسجيل 18 هدفًا في الشوط الأول و9 أهداف في الشوط الثاني. وسيخوض البايرن مباراته الودية الثانية أمام مانشستر سيتي، حيث يسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية وإظهار جودة عالية في الأداء، وتحليل الأخطاء التي يراها المدرب توماس توخيل في الفريق لمعالجتها في الموسم الجديد.

أما نادي مانشستر سيتي، فقد خاض مباراته الودية الأولى أمام فريق يوكوهاما إف مارينوس الياباني وتعرض لتأخر بهدفين لكنه نجح في قلب النتيجة وتحقيق الفوز بنتيجة 5-3، في مباراة شهدت أهدافًا من جون ستونز وجوليان ألفاريز ورودريجو هيرنانديز، بالإضافة إلى تسجيل النجم النرويجي إيرلينج هالاند ثنائية مميزة. يسعى المدرب بيب جوارديولا ولاعبوه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية القادمة وتحسين أدائهم قبل بداية الموسم الجديد.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية

وتقدم بوابة الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ ومانشستر سيتي الودية اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الواحدة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.