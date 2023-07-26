مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي يلا شوت: كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم يلا شوت ، ستكون هذه المباراة التحضيرية لنادي بايرن ميونخ للمسوم الجديد من العيار الثقيل رغم أنها ودية وبلا أي حسابات، ولكن سيحاول البافاري فرض سيطرته اليوم لتعويض خسارته من الخصم في دوري الأبطال الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم يلا شوت ، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في المباراة التي ستُقام ظهر اليوم الأربعاء الموافق 26-7-2023، على ملعب الأولمبي الوطني في العاصمة اليابانية طوكيو. تأتي هذه المباراة ضمن جولة الفريقين الآسيوية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، ومن المتوقع أن تشهد المواجهة منافسة شديدة بين الفريقين. يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وإظهار جودته ومهارته على الملعب، وعليهما الاستفادة من هذه المباراة لتطوير أدائهما قبل انطلاق الموسم الجديد.

في آخر مواجهة جمعت بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما كانت تلك المواجهة ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وبفضل ذلك الفوز، تأهل فريق مانشستر سيتي إلى المربع الذهبي ونجح في الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف في المباراة النهائية. وتعتبر تلك المواجهة الأخيرة بين الفريقين مؤشرًا على المنافسة الشديدة التي تجمعهما في المباريات الرسمية، ويترقب محبو كرة القدم حول العالم المواجهة الجديدة بينهما في المباراة القادمة.

موعد مباراة البايرن ضد مان سيتي الودية اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة- مصر، 2.30 ظهرا بتوقيت دبي- أبوظبي- الإمارات.

القنوات الناقلة لـ مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء 26-7-2023

مباراة البايرن ضد مان سيتي لها أهمية كبيرة بالنسبة لجميع عشاق كرة القدم، وأعلنت قنوات أون تايم سبورت، SSC Sport 1، أبوظبي الرياضية HD1، نقل مباراة البايرن ضد مان سيتي على الهواء مباشرة.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن تغيير التردد للقنوات، وذلك لإشعار جماهير النادي الأهلي والنادي الزمالك ومنتخب مصر والأندية الرياضية في مصر، التردد الجديد هو "11861" وسرعة الترميز "27500".

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

تذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..» مباراة البايرن ضد مان سيتي اليوم.

أظهرت نتائج محركات البحث أن جمهور الرياضة المصري يبحث عن التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت On Time Sports، لمتابعة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى مشاهدة مباريات أندية الأهلي والزمالك ووديات الأندية الأوروبية.

تُعتبر قناة أون سبورت من بين القنوات الرياضية الرائدة في مصر، حيث تقدم تغطية شاملة لمختلف الألعاب الرياضية داخل مصر وخارجها، وتُبث مباريات الدوري المصري على الهواء مباشرة عبر قمر النايل سات. ولذلك، يبحث الجمهور المصري بحماس عن التردد الجديد لقنوات أون تايم سبورت لمتابعة أحداث المباريات الرياضية على الهواء مباشرة.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز ومباريات منتخب مصر.

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..».

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي.

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك.

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليفا تلقائيا واختر بحثا رقميا وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

بطاقة مباراة البايرن ضد مان سيتي الودية اليوم