فريق عُماني ينجح في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي عبر القسطرة

في إنجاز عالمي جديد حققته سلطنة عُمان بالمجالات الطبية، نجح فريقٌ طبيٌّ متخصّصٌ بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السُّلطاني، في إجراء عملية هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط تمثّلت في زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب اللاسلكي «Aveir» عن طريق القسطرة.

وبحسب الدكتور نجيب بن زهران الرواحي مدير المركز الوطني لطب وجراحة القلب رئيس الفريق الطبي، فإن العملية أُجريت لمريضة تُعاني من حالات إغماء متكررة وتوقف للقلب لفترات تصل إلى 5 ثوان قد تؤدي إلى الوفاة، حيث خضعت المريضة للتنويم ليوم واحد بعد العملية لمتابعة حالتها الصحية، كما ستتم متابعتها بشكل دوري على فترات تكون بين 4 و6 أشهر.

وأوضح الدكتور الرواحي، أنّ زراعة جهاز التنظيم «Aveir» في الجسم تمت عن طريق القسطرة، وهذه العملية غير جراحية بل تطلبت فتحة صغيرة عبر الفخذ الوريدي لا تتعدى سنتيمترين دون الحاجة إلى تخدير عام واستغرقت نصف ساعة فقط، مؤكدًا على أنّ هذا الإنجاز يأتي بعد أقل من شهر من اعتماد هيئة الدواء الأمريكية استعمال الجهاز لتنظيم الأذين والبطين معًا.

ويعمل جهاز «Aveir»، عن طريق إرسال إشارات كهربائية لتنظيم نبضات القلب ويتميز بعمر بطارية طويل يصل إلى 20 سنة، مما يعني أن المريض لن يحتاج إلى استبدال البطارية بشكل متكرر، ويمكن عند نفاد عمر البطارية إزالة الجهاز بسهولة عن طريق القسطرة واستبداله بجهاز جديد، وهي تقنية جديدة تُضاف لأول مرة في سلطنة عُمان.