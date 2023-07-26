"مصر الخير" تطلق منحة التميز المؤسسى للمنظمات الأهلية

تطلق مؤسسة "مصر الخير"، اليوم، منحة التميز المؤسسى للمنظمات الأهلية بما يعكس التزامها الدائم بتعزيز ودعم المنظمات الأهلية دورها الحيوى والملموس فى تنمية وخدمة المجتمع حيث تبدأ فى قبول طلبات المشاركة فى المنحة اعتبارا من اليوم إلكترونيا بعد التأكد من انطباق القواعد على المنظمة الراغبة فى المشاركة.



وقال الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة "مصر الخير"، إن المؤسسة تلعب دورا مهمًا فى بناء القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية، حيث تعمل من خلال برنامج تطوير الجمعيات الأهلية على تمكين المنظمات الأهلية من أن تكون أكثر فاعلية ويكون لها تأثير أكبر على المجتمعات التى تخدمها، وذلك من خلال أنشطة بناء القدرات المؤسسية التى يتم تنفيذها، وتساعد مؤسسة "مصر الخير" فى إنشاء منظمات أهلية أكثر قوة واستدامة، وهو أمر ضرورى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وانطلاقًا من هذا التوجه قامت المؤسسة بإنشاء المركز العربى لاستدامة العمل الأهلى بهدف تعزيز القدرات وتنمية الممارسات العملية للمنظمات الأهلية فى العالم العربى وتوفير الدعم الفنيوالتقنى لها فى تحقيق التنمية المستدامة.



وأشار أن منحة التميز المؤسسى للمنظمات الأهلية فى مصر ستتيح فرصًا قيمة للنمو والتطوير حيث تهدف هذه المنحة إلى تعزيز قدرات المنظمات وتحسين أدائها من خلال تقديم الدعم المؤسسى المالى والفنى والتدريب والاستشارات وتتنوع مجالات الدعم المقدمة حسب احتياجات المنظمة مما يشمل تطوير القدرات الإدارية والمالية والبرامجية والتنظيمية.



ومن جانبه قال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية ان أهداف منحة التميز المؤسسى تتركز فى المساعدة على بناء كيان أهلى تنظيمى وفق نظم وآليات وهوية بالإضافة لتمكين فرق العمل بمنظمات العمل الأهلى من إدارة منظماتهم بكفاءة وفاعلية وربط ممارستهم بتطبيقات التنمية المستدامة مع تحسين البنية المؤسسية للمنظمات الأهلية المصرية.



كما تهدف المنحة ل تشجيع المنظمات الأهلية المصرية على التجديد والابتكار فى مجال تنفيذ البرامج والمشاريع، وتبنى أساليب وأدوات جديدة لتحقيق التأثير الاجتماعى وتعزيز قدرات المنظمات الأهلية فى تبنى وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز فعالية العمل المؤسسى.



وأضاف ان الفئة المستهدفة من منحة التميز المؤسسى هى المنظمات الأهلية المصرية ومنها الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية، مشيرا ان هناك عدد من المميزات ستحصل عليها المنظمة الأهلية من المنحة منها تقرير تحليلى لأدائها والانضمام إلى مختبر تطوير الأداء المؤسسى وهو حاضنة افتراضية لتطوير أداء المنظمات الأهلية المنضمة له بشكل مركز ووفقًا لمجموعة من المراحل



كما تشمل المميزات تأهيل عدد من المنظمات الأهلية وفقا لعدد من المعايير المحددة والمدرجة للحصول على مواصفة اعتماد الالتزام المؤسسى بالإضافة لدعم التحول الرقمى لعدد من المنظمات الأهلية وتسويق المنظمات الأهلية التى يتم تخريجها بوضعها على شبكة خريجين المنظمات الأهلية بالمنصة الالكترونية تنموى 2030.



وأشار أنه تم تحديد الشروط العامة للتقدم لمنحة التميز المؤسسى بحيث تكون المنظمة مشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية وقد مر على إشهارها ما لا يقل عن ثلاث سنوات ولها مقر ثابت لمزاولة أنشطتها يتم التقدم للترشيح من المؤسسات والجمعيات الأهلية ذاتيًا دون ترشيح جهات أخرى لها ويجب أن يكون التقديم عبر البريد الالكترونى فقط [email protected].‏



وأوضح أن إطلاق المنحة هى مرحلة سبقت فتح باب التقدم للمنحة ثم تبدأ مرحلة التسجيل التى ستبدأ اليوم إلكترونيا وتلقى الطلبات والفرز الأولى المنظمات الأهلية ثم مرحلة التقييم المؤسسى القبلى يتبعها مرحلة اختيار المنظمات الأهلية المستهدفة للتطوير بناء على التقييم المؤسسى للمنظمات الأهلية التى تمت من قبل فريق مؤسسة "مصر الخير “ميدانيا ويتم الاختيار النهائى للمنظمات المستهدفة للتقييم بناء على عدد من المعايير هى مدى استعداد ورغبة المنظمة الأهلية فى التطوير ومدى تواجد المنظمة الأهلية بداخل المجتمع ووجود هيكل وظيفى وقدرة المنظمة الأهلية على الشراكات وتكوين العلاقات



ويتبع ذلك مرحلة تنفيذ تدخلات التطوير المؤسسى ثم مرحلة التخرج بعد الانتهاء من تنفيذ تدخلات خطة بناء القدرات المؤسسية وإجراء التقييم المؤسسى البعدى للمنظمة الأهلية يتبعها مرحلة التأهيل لمواصفة الالتزام المؤسسى ودعم التحول الرقمى.