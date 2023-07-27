ظهور رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية

ظهور رسمياً رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2023 حسب الاسم ورقم الإكتتاب عبر موقع التربية السورية ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن استكمال عمليات رصد وتصحيح ومراجعة درجات امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2023، في جميع المحافظات، وتوقع الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني المخصص لذلك.

أصبح استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 والحصول على رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الاكتتاب محل بحث كبير جدًا بعد انتهاء امتحانات الشهادات العامة اليوم الإثنين 25/06/2023، وقد اختتمت اليوم امتحانات الشهادات العامة في جميع المحافظات السورية، وأفادت غرف المتابعة المركزية والفرعية بالمحافظات بأن الأسئلة كانت متناسبة ومتوازنة مع قدرات الطلاب ومستوياتهم، ولم ترد أي شكاوى تخص الامتحانات إلى الجانب المتابعة المركزية.

ويحرص وزير التربية والتعليم السوري الدكتور طباع على متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المقار الامتحانية وتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات، كما يواصل الوزير جهوده في تكثيف العمل خلال عمليات التصحيح لضمان إنجاز المهمة بأعلى جودة وفق الخطة الزمنية الموضوعة، وإصدار نتائج الصف التاسع بالاسم ورقم الاكتتاب في الموعد المحدد. وسيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 ورابط نتائج شهادة التعليم الأساسي بالاسم ورقم الاكتتاب في الوقت المناسب بعد اعتمادها رسميًا من قبل الجهات المختصة.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب

أصبحت نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 بالاسم ورقم الاكتتاب محل بحث كبير حاليًا. بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023 في الخامس عشر من شهر يونيو بمواد التفقد اليومي والاجتماعيات، وانتهت في الخامس والعشرين من نفس الشهر بعد أن أدى الطلاب امتحان اللغة العربية. بدأت امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية دورة عام 2023 في السادس من يونيو بأداء الطلاب لمادتي التفقد والتفسير، وانتهت في السادس والعشرين من الشهر ذاته بمادة الحديث الشريف.

رابط استخراج نتائج التاسع 2023 سوريا برقم الاكتتاب والاسم

يتم استخراج نتائج الصف التاسع 2023 برقم الاكتتاب إلكترونيًا من موقع وزارة التربية والتعليم السورية بالطريقة التالية:-

يجب في البداية الدخول على رابط وزارة التربية السورية الإلكتروني moed.gov.sy.

الإلكتروني moed.gov.sy. من أعلى الصفحة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

قم باختيار نتائج التاسع 2023.

عليك الاختيار بين عام حسب الرقم أو شرعي حسب الرقم.

قم بإدخال رقم الاكتتاب واختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم الضغط على أيقونة “استظهار النتيجة”.

موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023

انتهى الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات شهادة التعليم الأساسي في سوريا 2023 من الامتحانات يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، وكذلك انتهت امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية دورة 2023 يوم الإثنين 26 يونيو 2023. وحاليًا، تقوم لجان التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات السورية بتصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب والطالبات، والعمل على تسجيل الدرجات وفقًا للخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية السورية.

نحن هنا في موقع بوابة الفجر نتابع المواقع الرسمية السورية بانتظار صدور نتائج الصف التاسع 2023 برقم الاكتتاب، وسنوافيكم بأي مستجدات وتحديثات حول هذا الموضوع.

وزارة التربية السورية

تسعى وزارة التربية السورية بكل جهودها لإنهاء عملية تصحيح أوراق امتحانات الصف التاسع في الموعد المحدد، ولذلك يعمل المصححون بجهد مكثف لإتمام عمليات التصحيح بأسرع وقت ممكن، ومن الجدير بالذكر أن عمليات التصحيح لم تتوقف طوال أيام العيد والعطل الرسمية، وقد أثنى وزير التربية الدكتور دارم طباع خلال جولته اليوم في مراكز التصحيح ودائرة الامتحانات في مديرية تربية طرطوس على جهود المدرسين ومتابعتهم لعملهم التربوي، وأكد على أهمية توخي الدقة والحرص عند تصحيح الأوراق الامتحانية وإعطاء كل طالب حقه في الحصول على درجاته بشكل صحيح وعادل.

نتائج التاسع وأسماء الأوائل

للاطلاع على نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2023، يمكن زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية واختيار نوع التعليم (أساسي أو شرعي)، ثم اختيار المحافظة التي امتحن بها الطالب وإدخال رقم الاكتتاب، ثم النقر على زر "بحث"، ويجدر بالذكر أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية شهدت جدية كبيرة من قبل المصححين، حيث قاموا بالعمل حتى في أيام العطل الرسمية لإنجاز النتائج في الوقت المحدد. وتشير الأخبار الواردة إلى أن النتائج مبشرة ومرتفعة، مما يعكس جهود المدارس والطلاب والمعلمين في العام الدراسي السابق.

رابط تطبيق نتائج الامتحانات

أعلنت وزارة التربية السورية عن إجراء تحديث شامل لتطبيق نتائج الامتحانات، والذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج البكالوريا في سوريا لعام 2023. وأعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن التطبيق جاهز الآن على أجهزة الجوال التي تعمل بنظام أندرويد. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية أسماء أوائل البكالوريا في سوريا، وللاستعلام عن أسماء أوائل التاسع لعام 2023، يمكن النقر على أيقونة "الأوائل على المحافظة" وإدخال رقم الاكتتاب واسم المحافظة، ثم الضغط على زر "بحث". ويتيح هذا التطبيق للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسهولة ويسر، ويعد إضافة هامة لخدمات التعليم في سوريا.

الاستعلام عن أوائل التاسع حسب المحافظة أو القطر 2023

تعمل وزارة التربية السورية على توفير نتائج شهادة التعليم الأساسي للدورة الأولى لعام 2023 عبر موقع الوزارة، ويزداد البحث مع اقتراب موعد إعلان النتائج عن كيفية معرفة أسماء أوائل التاسع في سوريا لعام 2023. وللحصول على أسماء الأوائل، يتعين عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2023.

الضغط على أيقونة “النتائج الامتحانية”.

تحديد نتائج شهادة التعليم الأساسي دورة عام 2023 الدور الأول.

في أعلى الشاشة سوف تجد أيقونة الأوائل على المحافظة قم بالنقر عليها.

ولمعرفة الأوائل على القطر قم بالنقر على أيقونة “الأوائل على القطر”.

أدخل اسم المحافظة أو القطر واضغط على بحث سوف تجد أمامك الأسماء حال تم رفع النتيجة على موقع الوزارة.

نتائج التاسع 2023 moed.gov.sy

قام يونس فاتي، مدير الامتحانات في وزارة التربية السورية، ومدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل، بزيارة مركز تصحيح مادة الرياضيات في مدرسة الشهيد أحمد حمدان، حيث أكد فاتي على أهمية توخي الدقة والموضوعية أثناء تصحيح أوراق الإجابة، لضمان حصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها. وشاهد فاتي خلال الجولة واقع سير العمل في مركز الحاسب لتنتيج علامات شهادة التعليم الأساسي في دائرة الامتحانات. ويجدر بالذكر أن عمليات تصحيح التاسع لا تزال مستمرة حتى الآن، ولا يوجد أي إعلان رسمي عن النتائج حتى الآن. وعند إعلان النتائج بشكل رسمي، ستقوم وزارة التربية بالإعلان عن الخبر عبر موقعها الرسمي وصفحتها على فيسبوك، وتأكد الوزارة من أن النتائج ستعلن بشكل موثوق وفي الوقت المناسب.

نتائج التاسع 2023 الدور الأول في سوريا

يتزايد البحث حول موعد إعلان نتائج التاسع في سوريا لعام 2023، وقد أجاب وزير التربية الدكتور دارم طباع على هذا السؤال خلال لقاء تلفزيوني على قناة الفضائية التربوية السورية، وأكد الدكتور طباع أن نتائج التاسع سيتم إعلانها قبل يوم الجمعة القادمة، وأشار إلى أن تأخير إعلان النتائج يرجع إلى وجود بطء في ثلاث محافظات، ولتسريع العملية تم إرسال معلمين متخصصين للمساعدة في إنهاء عمليات التصحيح. وأشاد الوزير بالجهد الكبير المبذول من قبل السادة المعلمين وجميع العاملين بوزارة التربية والتعليم، وأعرب عن ثقته في أن النتائج ستكون موثوقة ودقيقة، وستعلن في الوقت المناسب.

تنتيج التاسع بمديرية تربية حلب

يوم الأربعاء الموافق 26/07/2023، ما زالت عمليات تنتيج مواد شهادة التعليم الأساسي في دائرة الامتحانات بمديرية تربية حلب مستمرة، وذلك للوصول إلى نتائج موثوقة ودقيقة، وإعلان نتائج التاسع للدورة الأولى لعام 2023 قبل يوم الجمعة، وفقًا لتصريحات وزير التربية الدكتور دارم طباع في لقاءه مع قناة الفضائية التربوية السورية، وتشير بعض الأخبار الواردة من مراكز التصحيح إلى أن النتائج مبشرة جدًا، وتم مراعاة ظروف الطلاب والطالبات خلال الفترة السابقة وما شهدته البلاد من أحداث.

تم بدء امتحانات شهادة التعليم الأساسي في يوم الخميس الموافق 06/08/2023 وانتهت في يوم الأحد الموافق 25/06/2023، ومنذ ذلك الوقت، تعمل لجان التصحيح بجهد كامل لإعلان نتائج الصف التاسع وفقاً لأرقام الاكتتاب في الموعد المحدد.

يُتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح الأوراق في الأيام الحالية قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك استناداً إلى تصريحات وزارة التربية والتعليم الأخيرة التي أكدت أن النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب قبل يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، يُتوقع أن تظهر النتائج في اليوم التالي، الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

قد أعلنت وزارة التربية في بداية هذا الأسبوع أن عملية التصحيح لم تكتمل بعد، وذلك أثناء زيارة الوزارة إلى إحدى المدارس السورية لتفقد عمليات التصحيح في ذلك الوقت، من المتوقع أن يتم إصدار بيان رسمي لتوضيح موعد ظهور النتائج وإخطار الطلاب بتفعيل رابط النتائج، وهذا سيُسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم.