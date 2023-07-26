تعرف على إيرادات فيلم باربي Barbie

حقق فيلم باربي إيرادات ضخمة تخطت الـ 356 مليون دولار في في شباك التذاكر حول العالم، وشهد الفيلم إشادات من نقاد عالميين حيث تم وصف العمل بالمضحك والمذهل والذكي للغاية.

فيلم باربي Barbie

فيلم باربي من بطولة النجمة العالمية مارجو روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

كما حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم باربي لكونه ذكيًا وصادقًا وممتعًا بالإضافة إلى أنه مرح ورائع ومضحك، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لـ لعب أدوار باربي وكين".

قصة فيلم باربي

تدور أحداث فيلم باربي فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.