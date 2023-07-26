عاجل .. الآن حصريا "أوائل الثانوية الأزهرية" رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس AZHR

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس AZHR

حصريا "أوائل الثانوية الأزهرية" رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس AZHR،في هذا الوقت، يهم طلاب الصف الثالث الثانوي في مدارس الأزهر الشريف رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس. وقد بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، وهو الرابط الذي يستخدمه قطاع المعاهد الأزهرية في جميع الصفوف الدراسية لنشر نتائج الطلاب. وبالتالي، تزداد عمليات البحث على محركات البحث مثل جوجل عن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

ويهتم موقع الفجر بتغطية أحدث أخبار التعليم وجميع المعلومات ذات الصلة بالطلاب وأولياء الأمور في جميع مراحل التعليم. ولذلك، سنقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بالإضافة إلى طرق الاستعلام عن النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس AZHR

حصريا "أوائل الثانوية الأزهرية" رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس AZHR

من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس رسميا وحصريا عبر بوابة الأزهر الشريف natiga.azhar.eg، مساء غدا الخميس أو ظهر السبت، متمنين دوام النجاح والتوفيق لجميع طلاب الثانوي الأزهري.

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

بشأن رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد التي تم تدريسها لطلاب الثانوية الأزهرية للعام 2023، بما في ذلك الأقسام العلمية والأدبية وأيضًا قسم العلوم الإسلامية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لسنة 2023 سيكون في الأيام القليلة القادمة، وعلى الأكثر نهاية الأسبوع المقبل. سيكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية بعد تأكيدها رسميًا. ولذلك، يمكنك الاطلاع على الرابط التالي لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 ومعرفة خطوات الاستعلام بالتفصيل.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس AZHR

1 الضغط على رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــا. 2 اختيار عبارة خدمات الأزهر الشريف. 3 الدخول على إيقونة نتائج الشهادات ومعاهد القراءات الأزهرية. 4 النقر على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. 5 إدخال رقم جلوس الطالب. 6 الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

سيتم عرض نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بواسطة الاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للأزهر على الفور، بمجرد تنشيط الرابط وتوفير الفرصة لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري للاستفسار عن نتيجة العام الدراسي الحالي 2022/2023. بالإضافة إلى ذلك، هناك طريقة أخرى لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بالاسم ورقم الجلوس، وهي زيارة المعهد الأزهري التابع للطالب وتقديم الاسم ورقم الجلوس للموظف المختص للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية

يتابع طلاب الشهادة الأزهرية توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023-2024 لجامعة الأزهر الشريف، حيث من المتوقع أن يقبل القسم العلمي كحد أدنى لكلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة الطلاب الحاصلين على 97.6% والصيدلة 95 %، وطب الأسنان 96.5%.