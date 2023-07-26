نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

تتيح بواية الفجر الرابط الرسمي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر،يبحث طلاب المدارس الثانوية في الأزهر عن رابط وخطوات للحصول على نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023 فور إعلانها رسميًا.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ بالاسم ورقم الجلوس رسميا وحصريا عبر بوابة الأزهر الشريف natiga.azhar.eg، مساء غدا الخميس أو ظهر السبت، متمنين دوام النجاح والتوفيق لجميع طلاب الثانوي الأزهري.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

يمكنك الحصول على نتائج الثانوية الأزهرية لعام ٢٠٢٣ من خلال الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف فور إعلانها. يمكنك الوصول إلى الرابط التالي: رابط نتائج الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣ واتباع الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة.

الرابط الرسمي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

خطوات الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

1 الضغط على رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنـــــــــا. 2 اختيار عبارة خدمات الأزهر الشريف. 3 الدخول على إيقونة نتائج الشهادات ومعاهد القراءات الأزهرية. 4 النقر على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023. 5 إدخال رقم جلوس الطالب. 6 الضغط على عرض النتيجة.

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية الآن برقم الجلوس 2023

كشفت مصادر في قطاع المعاهد الأزهرية عن الإنتهاء من مراجعة جميع مواد الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي. هذا يشمل كلًا من القسم العلمي والأدبي، بالإضافة إلى شعبة العلوم الإسلامية. شارك في هذه المراجعة 22،428 مصححًا في 16 موقعًا في القاهرة والمحافظات.

أشارت المصادر إلى أنه يتم حاليًا مرحلة مراقبة ومراجعة درجات طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، استعدادًا لاعتماد النتيجة رسميًا، والإعلان عنها خلال ساعات عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، للحصول عليها حسب الاسم ورقم الجلوس، مع إرسال النتيجة إلى المعاهد الأزهرية في اليوم التالي عند الإعلان عنها إلكترونيًا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

للحصول على نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس، يجب على الطالب الدخول إلى موقع بوابة الأزهر. بعد ذلك، يجب عليه اختيار خدمات الأزهر الشريف لمعرفة النتيجة. يقوم الطالب بالضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023 بعد تفعيلها بعد إعلان ظهور النتيجة على بوابة الأزهر. يدخل الطالب رقم الجلوس ويضغط على عرض النتيجة وسيتم عرض النتيجة على الفور.

أوائل الثانوية الأزهرية في مصر 2023

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ذكرت أن عدد طلاب شهادة الثانوية الأزهرية في القسم العلمي والقسم الأدبي لهذا العام بلغ 141509 طالب وطالبة. تقدم 90771 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي، وكان عدد الذكور 56287 والإناث 34484. أما في القسم العلمي، فقد تقدم 27435 طالبًا و23303 طالبة بإجمالي 50738. تم توزيعهم على 588 لجنة على مستوى البلاد.

أكدت عدة مصادر معلومات من مصدر مطلع في قطاع المعاهد الأزهرية، تفيد بأن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لنتيجة الثانوية الأزهرية قد انتهت وتم تسليم النتيجة النهائية، بما في ذلك أعداد الناجحين والراسبين والأوائل، إلى مشيخة الأزهر الشريف. يجب أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية عند إعلانها بواسطة رقم الجلوس، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإضافة إلى إعلان الأوائل.