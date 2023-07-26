أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 والإمام الأكبر يهنئ الطلاب هاتفيا

عاجل.. أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 والإمام الأكبر يهنئ الطلاب هاتفيا،أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، مكالمات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية بنجاحهم البارز، وعبر فضيلته عن امتنانه العميق لأسر الطلاب على جهودهم لتحفيز ومساعدة أبنائهم في تحقيق التفوق، وتوفير البيئة المناسبة للتفوق والنجاح، وأعرب عن أمنياته لهم بمواصلة التفوق في المستقبل الجامعي.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023

أعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

1. في البداية يدخل الطالب على رابط بوابة الأزهر الشريف (أضغط هنا).

2. يختار الطالب من صفحة بوابة الأزهر الشريف مربع الخدمات الإلكترونية، للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

3. ثم ينقر طالب الأزهر على مربع نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

4. يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي ورقم الجلوس والاسم، للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023.

5. وفي النهاية يضغط الطالب على مربع الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، وتظهر بعدها نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 في غضون دقائق.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

سيتم عقد مؤتمر صحفي في الأزهر الشريف يوم غد الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا. سيعلن فيه نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م. سيعتمدها الدكتور محمد الضويني بصفته وكيل الأزهر نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

سيُنظَّمُ المركزُ الإعلاميُّ للأزهرِ أحداثَ المؤتمرِ الصحفيِّ، وسيتمُ بثُّهُ مباشرةً على صفحاتِ الأزهرِ الشريفِ على منصّاتِ التواصلِ الاجتماعيِّ، وسيتَمُ الإعلانُ عن أسماءِ الأوائِلِ في الشهادةِ الثانويةِ الأزهرِيَّةِ في أقسامِها: العلمِيَّ والأدبِيَّ وأدبِيَّ الكُفَّيفِ، والنِّسبَةِ العَامَّةِ للنَّجاحِ، والنِّسبَةِ النَّجَاحِ لكُلِّ قِسْمٍ، مع إحصاءاتٍ وأرقامٍ بكلِّ ما يَتَعلُّقُ بامتحاناتِ ا