بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمصري الشوط الأول يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والمصري الشوط الأول يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمصري يلا شوت اليوم في الدوري المصري،سيتم بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم في آخر مبارياتهما في هذه البطولة. من المقرر أن تقام المباراة اليوم الأربعاء، الموافق 26 يوليو 2023، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

تم حسم مباراة الفريقين في الدور الأول من مسابقة الدوري بالتعادل السلبي، والتي أُقِيمَتْ على أرض ملعب برج العرب في الثاني عشر من يناير الماضي. وبالرغم من المحاولات العديدة من قِبَلِ الأهلي والمصري، إلا أن شباك الفريقين بقيتَ نظيفة حتى نهاية المباراة.

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمصري يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر الآن.. كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمصري يلا شوت اليوم في الدوري المصري

قبل عدة مباريات، حسم الأهلي بشكل رسمي لقب الدوري الممتاز، وبالتالي فإن المباراة اليوم هي تأكيد لذلك أمام نادي المصري البورسعيدي، خاصة بعد عدم تحقيق المارد الأحمر للرقم القياسي المرجو.

حاول النادي الأهلي الخروج من الموسم الحالي بتحقيق أرقام قياسية عديدة، ولكنه لم ينجح في ذلك، بعد أن تعادل أمام فريق حرس الحدود، وبالتالي تلاشى حلم المدرب مارسيل كولر في الوصول إلى النقطة الـ90 ويصبح أول مدرب يحقق ذلك.

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تحطمت آمال الأهلي في تحقيق موسم دون هزائم بعد أن تعرض لهزيمة كبيرة أمام الفريق الوصيف في بطولة الدوري الممتاز بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي على ملعب الدفاع الجوي.

عندما يدخل فريق المصري البورسعيدي في المباراة، ستكون روحه المعنوية منخفضة بعد خسارته في لقب كأس الرابطة الذي كان قريبًا جدًا من الفوز به. ومن ناحية أخرى، فقد قام فريق سيراميكا كليوباترا بكل ما في وسعه للفوز بلقبه الأول على الإطلاق.

بث مباشر الاهلي والمصري

ينطلق ماتش الاهلي ضد المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالاسكندرية بصافرة الحكم (محمد معروف) بداية من الساعة الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش.

وينقل اللقاء على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز في افريقيا والشرق الاوسط، كما يمكنكم متابعة تغطية حية لأحداث المباراة عبر منصة ميركاتو داي أخبار الرياضة المصرية.

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تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: علي لطفي خط الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمد فخري وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا وميدو نبيل وأحمد قندوسي. الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد الضوي كريستو ورأفت خليل أو محمد زعلوك.

بث مباشر مباراة الاهلي والمصري

تقدم بوابة الفجر خدمة متابعة مباشرة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز. ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم الأربعاء 26 يوليو 2023. وستبدأ المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة و20:30 بتوقيت مكة المكرمة و17:30 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري على إستاد برج العرب.