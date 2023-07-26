مشاهدة ماتش الاهلي والمصري في ختام دوري موسم 2022- 2023 يلا شوت

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة ماتش الاهلي والمصري في ختام دوري موسم 2022- 2023

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مشاهدة ماتش الاهلي والمصري في ختام دوري موسم 2022- 2023 يلا

بث مباشر (يلا شوت) مشاهدة ماتش الاهلي والمصري في ختام دوري موسم 2022- 2023، يقدم موقع الفجر خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والمصري اليوم الأربعاء، في الجولة الـ 30 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز على إستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

سيتم وضع لينك البث المباشر فور انطلاق المباراة.

تقديم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

وكان الأهلي قد تعرض لخسارة بثلاثية أمام بيراميدز وسجلها محمد عبد المنعم في الدقيقة 39 بالخطأ في مرماه وفخري لاكاي في الدقيقة 77 ومصطفى فتحي في الدقيقة 90

فيما سقط نادي المصري في فخ الخسارة أمام سيراميكا برباعية مقابل هدف، وسجلها محمد عنتر في الدقيقة 6 وصلاح محسن في الدقيقة 11 ومحمد شكري في الدقيقة 60 وصموئيل أمادي في الدقيقة 89.

تعرض النادي الأهلي لهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مباراته أمام فريق بيراميدز، حيث سجل محمد عبد المنعم هدفًا في الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق الخطأ في مرماه، وسجل فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين، وسجل مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة الثمانينة.

خسر نادي المصري أمام سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف، بتوقيع محمد عنتر في الدقيقة السادسة وصلاح محسن في الدقيقة الحادية عشرة ومحمد شكري في الدقيقة الستين وصموئيل أمادي في الدقيقة التاسعة والثمانين.

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مشاهدة ماتش الاهلي والمصري في ختام دوري موسم 2022- 2023

تنتهي منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023 بمباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين بين الأهلي والمصري البورسعيدي، وذلك في يوم الأربعاء 26 يوليو.

أراد الفريق الأحمر أن يحافظ على سجله غير المهزوم وينهي مسابقة الدوري دون هزيمة، ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بعد أن خسر بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأخيرة أمام فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني.

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استلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز رقم 43 في تاريخه في مباراة التعادل (1-1) ضد حرس الحدود يوم 19 يوليو الحالي على استاد السلام.

قبل مواجهة المصري، تمكن الأهلي من تحقيق 82 نقطة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر. حقق الفريق الأحمر هذا الرقم المذهل من خلال 25 انتصارًا و7 تعادلات وهزيمة واحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمد فخري

وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا وميدو نبيل وأحمد قندوسي.

الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمد الضوي كريستو ورأفت خليل أو محمد زعلوك.

  • المصري – الاهلي
  • ختام الدوري المصري الممتاز 2022-23
  • مؤجلة من الجولة 30
  • ملعب برج العرب – الاسكندرية
  • الساعة 8:30 م بتوقيت مصر

وتقدم بوابة الفجرخدمة متابعة بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، وتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

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