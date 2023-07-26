يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم كورة لايف

الشوط الأول يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم كورة لايف [ ختام الدوري ] بث مباشر مباراة الأهلي مباشر دون تقطيع

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الشوط الأول يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم كورة لايف [ ختام الدوري ] بث مباشر مباراة الأهلي مباشر دون تقطيع،يبحث الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية عن طريقة لمشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري مباشرة، حيث ستقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الثامنة والنصف مساءً، بملعب النادي المصري في البورسعيد. وتأتي هذه المباراة ضمن المباريات المؤجلة للجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

تُعَدُّ مُبَارَاةَ اَلْأَهْلِيِّ الْيَوْمَ آخِرَ مُبَارَاةٍ لِلْمَارِدِ اَلْأَحْمَرِ فِي رِحْلَتِهِ فِي اَلدُّوَرِيِّ اَلْمِصْرِيِّ، بَعْدَ أَنْ حَسَمَ اَلْفَوْزَ بِاَللُّقْبِ رَقْمَ ٤٣ فِي تَارِيخِهِ قَبْلَ اِنْتِهَاءِ اَلْمُسَابَقَةِ بِـ٥ جَوْلَات.

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم كورة لايف [ ختام الدوري ] بث مباشر مباراة الأهلي مباشر دون تقطيع تطمح لاعبو نادي الأهلي للانتصار في المباراة اليوم لتصحيح الهزيمة التي تعرضوا لها في الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز بفارق ثلاثة أهداف دون مقابل.

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر اليوم كورة لايف [ ختام الدوري ] بث مباشر مباراة الأهلي مباشر دون تقطيع

في المقابل، يسعى لاعبو الفريق المصري البورسعيدي إلى تحقيق الانتصار ليلبي طموحات جماهير الفريق الخضراء، بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقوها أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية بنتيجة 4-1.

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تشكيل الاهلي اليوم

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، معتز محمد، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، أحمد القندوسي.

خط الهجوم: محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، رأفت خليل.

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يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الاهلي والمصري 

حسم النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي قبل عدة مباريات، وبالتالي فإن المباراة الحالية هي مجرد إكمال للإجراءات أمام نادي المصري البورسعيدي، خاصة بعد أن فشل المارد الأحمر في تحقيق الرقم القياسي الذي كان يسعى له.

حاول النادي الأهلي الإنتهاء من الموسم الحالي بتسجيل العديد من الأرقام القياسية، لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك، بعد التعادل مع حرس الحدود، وبالتالي تلاشى حلم مدرب مارسيل كولر في الوصول إلى النقطة رقم 90 كأول مدرب يحقق ذلك.

تم حَبَط آمَال الأهلِي في تَحقيق موسم لا هَزِيمَة بعد أنَهوُا بِهزِيمه كبيرَة على يَد وَصِيف بطولة الدوري الممتاز بِثُلاثَة أَهدَاف نَظِيفَة تمّت في يوم الأحد الماضي عَلى مَلعب الدِفاعِ الجَوِيّ.

عندما يدخل المصري البورسعيدي اللقاء، سيكون في حالة معنوية منخفضة بعد فشله في التتويج بلقب كأس الرابطة، الذي كان على وشك تحقيقه. ومن ناحية أخرى، سيراميكا كليوباترا قد قامت بكل ما في وسعها للفوز بأولى البطولات لها على الإطلاق.

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