مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم (يلا شوت)

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم (يلا شوت) دون تقطيع الأربعاء فى الدوري المصري (الشوط الأول)،سيتم إنهاء مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023 بمباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين بين الأهلي والمصري البورسعيدي، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو.

كان فريق المارد الأحمر يأمل في إنهاء بطولة الدوري دون أي هزيمة، ولكنه لم ينجح في تحقيق ذلك بعد أن تعرض لهزيمة قاسية في المباراة الأخيرة أمام الوصيف بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

حصل النادي الأهلي على الدوري المصري الممتاز مرة 43 في تاريخه في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) مع فريق حرس الحدود في الحادي عشر من يوليو الجاري على ملعب السلام.

بقيادة المدرب السويسري (مارسيل كولر)، حقق الأهلي إجمالًا 82 نقطة قبل مواجهة المصري، وأحرز الفريق الأحمر هذه النقاط من خلال 25 انتصارًا و7 تعادلات، وتعرض لهزيمة واحدة.

مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم (يلا شوت) دون تقطيع الأربعاء فى الدوري المصري (الشوط الأول)

تأتي هذه المواجهة بعد هزيمة النادي الأهلي في الجولة الثامنة والعشرين أمام نادي بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، لذلك سيكون للفريق الأحمر رغبة قوية في تعويض هذه الخسارة واستعادة سلسلة الانتصارات. يحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبسبب الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها الموسم الكروي، تعتبر هذه المباراة فرصة حاسمة لتأكيد تفوقهم والتتويج بلقب البطولة.

سيرغب الفريق البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق القوي الأهلي، حيث يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة. يمتلك الفريق البورسعيدي قدرات قوية ويعتبر عنصرًا قابلًا للإحترام في البطولة، وسيكون لديه الرغبة في تقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكبير.

يُتوقع أن يكون لقاء اليوم في المدرسة الكروية مشوقًا ومثيرًا للاهتمام، حيث يشتهر الفريقان بأسلوبيهما الهجومي واللعب السريع. يُعَدُّ الأهلي، بقيادة مدربه الجديد واللاعبين ذوو الخبرة، من بين أقوى الفرق في مصر وإفريقيا، ويُنظَرُ للفريق البورسعيدي على أنه فريق غير قابل للتهوّر، وقد يُفاجئ الأهلي ويُسرِق النقاط منه.

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تشكيل الاهلى اليوم امام المصرى البورسعيدى:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، معتز محمد، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

في خط الوسط: أحمد قندوسي، ميدو نبيل، أحمد أشرف.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو، محمد زعلوك.

موعد بداية مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى:

في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، سوف يتم إطلاق صافرة البداية قريبًا. سنوافيكم بآخر التحديثات عبر موقعنا السعودية نيوز، الذي يقدم البث الكتابي للجماهير. يعكس استعداد الأهلي جاهزية الفريق بدنيًا ونفسيًا للمباراة. يعمل المدرب والجهاز الفني على تحليل أخطاء المباراة السابقة وتصحيحها، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين بشكل يضمن أداءًا قويًا ومتميزًا في المواجهة المقبلة.

من الضروري أن يستعيد النادي الأهلي توازنه وروحه القتالية لتحقيق الفوز في المباراة، وذلك يتضمن التركيز على تطوير الجوانب الهجومية والدفاعية للفريق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على اللاعبين العمل كفريق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو الفوز في المباراة.

من المتوقع أن يكون الجو والأجواء مشحونة بالتشويق والتحدي في هذه المباراة، حيث يسعى فريق الأهلي اليوم لتعويض هزيمته السابقة وتحقيق الانتصار الذي سيزيد من فرصه في الفوز ببطولة الدوري المصري المؤجلة.

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غياب 14 لاعبا عن الأهلي أمام المصري

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، ببرج العرب.

ويأمل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لوضع نهاية جيدة للمسابقة بعد المشوار الرائع الذي ظهر به الفريق خلال منافسات المسابقة، ولتعويض الخسارة الثقيلة في المباراة الماضية من بيراميدز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة المصري، 14 لاعبًا، هم: «محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية، حسين الشحات، بيرسي تاو، أفشة، أحمد عبد القادر، كهربا ومحمد شريف».