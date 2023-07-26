صدور نتائج التاسع 2023 عبر وزارة التربية السورية حسب رقم الاكتتاب apk

نتائج التاسع 2023 عبر وزارة التربية السورية حسب رقم الاكتتاب apk

نتائج التاسع 2023 عبر وزارة التربية السورية حسب رقم الاكتتاب apk، يتساءل العديد من الأشخاص عن رابط Moed gov sy نتائج التاسع 2023 في سوريا، وهو الرابط الرسمي للنتائج. تم انتهاء الامتحانات يوم الاثنين 25 يونيو 2023، وقد تم تقديم الأسئلة على مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أي شكاوى بشأن الامتحانات أو تسجيل حالات غش. طالبت الوزارة بتضاعف الجهود لإكمال عمليات التصحيح وعرض النتائج في الوقت المحدد، كما ناشدت المصححين بأخذ الدقة في الاعتبار أثناء عمليات التصحيح لضمان أن يحصل كل طالب على حقه في الدرجات دون أي ظلم.

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بدأت امتحانات شهادة التعليم الأساسي يوم الخميس الموافق ٦/٨/٢٠٢٣ وانتهت يوم الأحد الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٣. ومنذ ذلك الحين، تعمل لجان التصحيح بكل قوتها للإعلان عن نتائج الصف التاسع في موعدها المحدد حسب رقم الاكتتاب. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان في الأيام الحالية قبل نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم الأخيرة التي أعلنت أن النتائج ستكون متاحة لجميع الطلاب قبل يوم الجمعة الموافق ٢٨ يوليو. ومن المتوقع أن تظهر النتائج في الغد، الخميس الموافق ٢٧ من الشهر الحالي. يجب الذكر أن الوزارة أعلنت في بداية هذا الأسبوع أن عملية التصحيح لم تكتمل بعد، وذلك بعد زيارتها إلى إحدى المدارس السورية لمراقبة عملية التصحيح في ذلك الوقت. من المفترض أن يتم إصدار بيان رسمي يوضح موعد ظهور النتائج وإخطار الطلاب بتفعيل رابط النتائج، مما يسهل عليهم الحصول على نتائجهم.

وزارة التربية السورية نتائج شهادة التعليم الاساسي

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم نتائج التاسع 2023.

الذهاب إلى على أيقونة نتائج الامتحانات.

أدخل كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب في الحقل المخصص.

اختيار المقاطعة التي ينتمي إليها.

النقر بعد ذلك فوق زر بحث.

Moed gov sy نتائج التاسع 2023

عدد كبير من الطلاب يبحث الان على الرابط الذي اعلنت عنه وزاره التربيه منذ فتره حيث يتم عن طريقه الحصول على درجات الطلاب في جميع المواد الدراسيه التي ادوا الامتحانات بها حيث إنه ا نتائج شهاده التعليم الاساسي التي تعد من اهم المراحل في حياه الطالب والتي تؤهله إلى دخول المرحله الثانويه وهي مرحله البكالوريا.

نتائج التاسع سوريا عبر موقع التربية السورية

انتهي طلاب شهادة التعليم الأساسي من أداء الامتحانات في يوم الأحد الموافق 25/06/2023، كما انتهت أيضًا امتحانات شهادة الدراسة الإعدادية الشرعية دورة 2023 في يوم الاثنين الموافق 26/06/2023، تعمل لجان التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات السورية، وهي (حلب- حمص – دمشق – حماة – اللاذقية – دير الزور – السويداء – الرقة – الحسكة – ريف دمشق – درعا – إدلب – طرطوس – القنيطرة) حاليًا على تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب والطالبات، والعمل على الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وفقًا للخطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية السورية.