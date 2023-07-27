‘‘ استخراج الآن ‘‘ رابط نتائج التاسع سوريا 2023 عبر موقع وزارة التربية وتطبيق نتائج الامتحانات moed.gov.sy

في تمام الساعة السابعة صباحًا بتوقيت دمشق، تم إصدار نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2023. وقد أحدثت هذه النتائج قلقًا كبيرًا لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث تمثل شهادة التعليم الأساسي في سوريا واحدة من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب خلال فترة دراسته. وتأهل هذه الشهادة الطالب لمرحلة البكالوريا. وينتظر الآن ما يقرب من 400 ألف طالب وطالبة شهادة التاسع والإعدادية الشرعية نتائج الدور الأول لعام 2023، وبعد تحديد وزارة التربية لموعد صدور النتائج، قمنا بتوفير الرابط الإلكتروني الرسمي الذي يتيح للجميع الحصول على النتائج بسهولة ويسر، ويأتي هذا في إطار جهودنا لتيسير الإجراءات وتمكين الجميع من الحصول على نتائج امتحاناتهم بسرعة وسهولة.

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2023

الدخول على موقع وزارة التربية السورية “moed.gov.sy“.

أو الدخول على تطبيق نتائج الامتحانات.

ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الاكتتاب.

النقر على عرض.

شهادة التاسع سوريا 2023

بدأت امتحانات شهادة التاسع في سوريا لعام 2023 يوم 8 يونيو واستمرت حتى 25 من الشهر نفسه. ومنذ ذلك التاريخ، تم العمل بجهد كبير لإنهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك لضمان إعلان النتائج في الموعد الرسمي المحدد. وقد قام السيد الوزير دارم طباع، وزير التربية السوري، بمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بإعداد النتائج، وذلك لضمان حصول الطلاب على حقوقهم الكاملة في الدرجات. وأشار السيد الوزير إلى أنه تم مراعاة الظروف الصعبة التي مر بها الطلاب خلال العام الدراسي، وأن النتائج ستكون متاحة قبل يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الحالي. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات الإدارية وتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتائج بسهولة وسرعة.

موقع وزارة التربية السورية

قامت وزارة التربية السورية بتخصيص موقع الإنترنت الرسمي الخاص بها للاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا لعام 2023، والتي سيتم الإعلان عنها في تمام الساعة الثامنة صباحًا من يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 ونود التنويه إلى أن الموقع الإلكتروني قد يشهد ضغطًا كبيرًا خلال فترة الاستعلام عن النتائج، لذا يرجى المحاولة مرة أخرى للدخول إلى الموقع في حالة تأخر فتحه. وتم توفير تطبيق النتائج للهواتف المحمولة لتخفيف الضغط على الموقع الرسمي، وتمكين الجميع من الحصول على النتائج بسهولة وسرعة، يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتيسير العملية الإدارية وتمكين الجميع من الحصول على نتائج امتحاناتهم بسرعة وسهولة.

تطبيق نتائج الامتحانات

يمكن تنزيل تطبيق نتائج الامتحانات على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، ويتيح التطبيق الحصول على النتائج باستخدام رقم الاكتتاب والاسم، ويمكن تحميل التطبيق من خلال النسخة المتاحة على موقع وزارة التربية السورية على الإنترنت، وقد تم تحديث النسخة للتوافق مع العدد الكبير للاستعلام عن النتائج. ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتسهيل العملية الإدارية وتوفير وسائل حديثة للحصول على نتائج الامتحانات بسرعة وسهولة.