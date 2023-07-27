نتائج الصف التاسع سوريا 2023 جميع المحافظات السورية

صدرت "الآن" حصريا نتائج الصف التاسع سوريا 2023 جميع المحافظات السورية،تستطيع الآن الاستعلام عن نتائج الصف التاسع عام 2023 في وزارة التربية والتعليم. تم الإعلان قبل لحظات على موقع الوزارة بأن عملية تصحيح الاختبارات وتسجيل الدرجات قد انتهت وسيتم الإعلان عن النتائج خلال ساعات قليلة على موقع وزارة التربية السورية. بمجرد توفرها على الموقع الرسمي للوزارة، سيكون بوسع الطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم.

نتائج التاسع في سوريا 2023

حصريا نتائج الصف التاسع سوريا 2023 جميع المحافظات السورية، أعلنت وزارة التربية السورية أمس الأربعاء ٢٦ يوليو أنه تم الانتهاء من تدقيق الاختبارات في جميع محافظات ومدن سوريا وتم تسجيل الدرجات وسيتم رفع النتائج عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية في الساعات القادمة، وسيتم إعلانها خلال وقت قصير، حيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على الدرجات فور نشرها.

رابط نتائج التاسع 2023 سوريا حسب رقم الاكتتاب

الآن يمكن للطلاب والطالبات تحميل نتائج الصف التاسع عبر الموقع الرمي للوزارة بعد أن تم الإعلان عن رفع النتائج خلال ساعات قليلة، كل ما عليك هو إتباع هذه الخطوات:

نتائج الصف التاسع سوريا 2023 جميع المحافظات السورية

الدخول على موقع وزارة التربية السورية .

إدخال بيانات الطالب (المحافظة، الفرع، رقم الاكتتاب).

اضغط على أيقونة “بحث” وسيتم عرض النتيجة الخاصة بالطالب.

يمكنك طباعة النتيجة عبر الموقع للحصول على نسخة لك.

تحميل تطبيق نتائج التاسع في سوريا 2023

حصريا نتائج الصف التاسع سوريا 2023 جميع المحافظات السورية يرفع وزارة التربية السورية تطبيقًا للاستعلام عن نتائج الصف التاسع لعام 2023، حيث يُمكن للطلاب وأولياء الأمور تنزيله على هواتفهم وبعدها التأكد من النتيجة.

بعد تحميل التطبيق اختار الفرع.

حدد المحافظة.

إدخال رقم الاكتتاب.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “بحث”.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الخاصة بالطالب بكافة المعلومات.

تحميل تطبيق نتائج التاسع في سوريا 2023

في تمام الساعة الثامنة صباحًا حسب توقيت دمشق، يتم الكشف نتائج امتحان الصف التاسع في سوريا لعام 2023، وهذه النتائج التي كان الطلاب وأولياء الأمور ينتظرونها بفارغ الصبر لفترة طويلة، وسببت قلقًا كبيرًا لهم. إن حصول الطلاب على شهادة التعليم الأساسي في سوريا لعام 2023 يُعتبر مهمًا جدًا، حيث تُعد هذه الشهادة واحدة من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطلاب قبل الانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي. فإن الشهادة المؤهلة للالتحاق بالبكالوريا. ينتظر نحو 400 ألف طالب وطالبة حاملين شهادتي التاسع والإعدادية الشرعية ظهور نتائج الدور الأول لعام 2023. وبعد تحديد وزارة التربية لموعد صدور النتائج، قمنا بتوفير الرابط الإلكتروني الرسمي للوصول إلى النتائج بشكل سهل وسريع، لتيسير وصول متابعينا إلى النتائج.

رابط نتائج التاسع ٢٠٢٣ سوريا

الكثير من طلاب التاسع الأساسي في حالة انتظار للحظة إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي 2023 للدور الأول، حيث أعلنت الوزارة نتائج البكالوريا خلال الأسبوع الماضي، وأشارت إلى إعلان نتائج الصف التاسع خلال الأسبوع الجاري، حيث استمرار عمليات التصحيح في عدد من المحافظات السورية، وبالفعل قد انتهت عملية التصحيح في المحافظات الباقية، وقد وفرت وزارة التربية السورية الموقع الإلكتروني الخاص بإعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي ٢٠٢٣ من خلال الرابط الإلكتروني moed.gov.2023، حيث تتم عملية الاستعلام برقم الاكتتاب