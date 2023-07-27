استخرجها الآآن نتائج التاسع في سوريا 2023، "تعرف على نتيجتك" سواء التعليم الأساسي أو الشرعي

نتائج التاسع في سوريا 2023، "تعرف على نتيجتك" سواء التعليم الأساسي أو الشرعي

نتائج التاسع في سوريا 2023، "تعرف على نتيجتك" سواء التعليم الأساسي أو الشرعي،ستصدر نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا 2023 بعد قليل، وتنقسم إلى امتحان التاسع الأساسي والتاسع الشرعي. يعتبر الصف التاسع مرحلة هامة للطلاب والطالبات في الاستعداد للدخول إلى المرحلة الثانوية، حيث يتم فرزهم بناءً على مجموعهم إما إلى التعليم العام أو المهني. يمكن الحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي والشرعي في سوريا 2023 من خلال الروابط المتاحة في موقع فهرس النتائج، والتي سيتم رفعها على موقع وزارة التربية السورية بعد أيام قليلة من انتهاء إمتحانات الصف التاسع في سوريا.



ينتظر العديد من طلاب التاسع الأساسي إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي 2023 للدور الأول في سوريا، وذلك بعدما أعلنت الوزارة نتائج البكالوريا خلال الأسبوع الماضي. وبينما لا تزال عمليات التصحيح مستمرة في بعض المحافظات السورية، فقد انتهت عملية التصحيح في المحافظات الأخرى. وقد وفرت وزارة التربية السورية الموقع الإلكتروني الخاص بإعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي ٢٠٢٣ من خلال الرابط الإلكتروني moed.gov.2023، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الاكتتاب.

نتائج التاسع في سوريا 2023، "تعرف على نتيجتك" سواء التعليم الأساسي أو الشرعي

نتائج التاسع في سوريا 2023، "تعرف على نتيجتك" سواء التعليم الأساسي أو الشرعي

نتائج التاسع في سوريا 2023، "تعرف على نتيجتك" سواء التعليم الأساسي أو الشرعي،تم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي ٢٠٢٣ للصف التاسع الأساسي في سوريا، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني المقدم من وزارة التربية والتعليم السورية. وبعد انتهاء عمليات التصحيح الخاصة بشهادة التعليم الأساسي ٢٠٢٣، تم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني moed.gov.sy. ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم الجلوس والاسم على الرابط المقدم، حيث يواصل الجميع بحثهم عن النتائج وفقًا لرقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

موعد صدور نتائج التاسع في سوريا 2023

وفقًا لتقليد سابق، من المعتاد عادةً أن تصدر نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا بسرعة ودون تأخير. وقد أعلن وزير التربية والتعليم في سوريا أن الإعلان عن نتائج الصف التاسع سيتم بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد النتائج. وسيتم رفع العلامات عبر رابط إلكتروني على موقع الوزارة السورية لتسهيل الوصول للطلاب إلى نتائجهم بشكل أسرع.

وأشار وزير التربية إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان في هذا العام كان كبيرًا جدًا، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح عالية. ويعكس هذا الأمر الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في سوريا للارتقاء بمستوى التعليم ورفع السوية العلمية، وذلك دون السماح للظروف العامة بالتأثير عليها بشكل سلبي.

نتائج الصف التاسع الأساسي في سوريا حسب رقم الاكتتاب

نتائج الصف التاسع الأساسي في سوريا حسب رقم الاكتتاب

وفّرت وزارة التربية والتعليم السورية طريقتين للاطلاع على نتائج شهادة الصف التاسع في سوريا بهدف تخفيف الضغط عن الطلاب وتسهيل عملية استخراج النتائج. الطريقة الأولى تتيح إمكانية استخراج النتيجة مباشرةً من خلال تطبيق خاص أطلقته الوزارة لهذا الغرض. أما الطريقة الثانية، فتتمثل في استخدام رابط تابع لوزارة التربية والتعليم السورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني moed.gov.sy يجب الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية من خلال الرابط المدرج هنا .

اختيار السنة الدراسية والمرحلة الدراسية (شهادة التعليم الأساسي)

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب المعني والضغط على زر البحث

سيتم عرض النتيجة فور إتمام عملية البحث

وبتلك الطريقتين يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بشكل سريع وسهل بعد إعلان نتائج شهادة الصف التاسع في سوريا.

الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2023 التعليم الأساسي حسب الاسم

يتم تفعيل زر البحث عن نتائج التاسع حسب الاسم بعد بضع ساعات من نشر نتائج امتحانات الطلاب على موقع الوزارة، اطلع الآن على نتيجتك تبعًا للاسم من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الوزارة في سوريا.

اختيار طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع من خلال الاسم الثلاثي للطالب.

ثم تقوم باختيار المحافظة وإدخال الاسم الثلاثي.

انقر على زر البحث لتظهر نتائج التاسع في سوريا بشكل تفصيلي.

رابط للحصول على نتائج الصف التاسع الإعدادي الشرعي سوريا 2023

يمكنك الاطلاع على نتائج امتحانات الصف التاسع الشرعي في سوريا من خلال ما يلي:

رابط نتائج الصف التاسع في سوريا الإعدادي الشرعي حسب رقم الاكتتاب من هنا.

كما أن رابط للإطلاع على نتائج الصف التاسع الإعدادي الشرعي في سوريا حسب الاسم من هنا.

موعد صدور نتائج التاسع في سوريا 2023

رابط التطبيق الخاص بالحصول على نتائج التاسع في سوريا

لتسهيل عملية الحصول على النتائج الامتحانية لطلاب الصف التاسع بشكل أسرع، قامت وزارة التربية السورية بتوفير تطبيق خاص لعرض النتائج. يمكن تنزيل هذا التطبيق بطريقتين. الأولى هي من الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، والثانية عن طريق الرابط الإلكتروني المذكور أدناه.



يمكنكم الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع في سوريا من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

أولًا يمكن الدخول إلى موقع الوزارة السورية وتنزيل التطبيق من الرابط هنا.

ثانيًا يجب اختيار مرحلة التعليم الأساسي أو الشرعي حسب اختصاصك.

ثالثًا كتابة رقم الاكتتاب الخاص بك.

رابعًا النقر على زر البحث لاستخراج نتائج الصف التاسع.

تؤكد وزارة التربية في سوريا أنها تقوم بأقصى جهودها في تصحيح نتائج امتحان الشهادة التاسعة بدقة وحرص لمنع حدوث أي أخطاء سواء أثناء عملية التصحيح أو رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السورية. بدورنا، قمنا بجمع جميع الروابط التي يمكنكم من خلالها الاطلاع على نتائج امتحانات الصف التاسع الأساسي والشرعي. قدمنا لكم رابط النتائج حسب رقم الاكتتاب وأيضًا رابط حسب اسم الطالب بالثلاثي، وسنذكر لكم تاريخ إصدار النتائج. فرحة النجاح تعوض جميع الجهود التعب التي يبذلها الطلاب أثناء التحضير لاجتياز امتحانات الصف التاسع، ونأمل أن يتمتع الجميع بهذه الفرحة.