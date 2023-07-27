رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .. بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.. بالاسم ورقم الجلوس، مع اقتراب ظهور نتائج الثانوية الأزهرية لعام 2023، قد يكون العديد من الطلاب يبحثون عن رابط النتيجة. ويشار إلى أن أعمال التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات قد انتهت قبل نحو 10 أيام، وتمت في 16 مركزًا، ومن المقرر أن يعتمد وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضويني، النتائج نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ونأمل أن تكون النتائج مفرحة وتساعد الطلاب على تحقيق أهدافهم المستقبلية. وننصح الطلاب بمتابعة الإعلانات الرسمية للأزهر الشريف لمعرفة رابط النتائج عند نشره، وسيتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للأزهر الشريف على الإنترنت.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

إذا كنت ترغب في الحصول على رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2023، يجب عليك متابعة الإعلانات الرسمية للأزهر الشريف، ويتوقع أن يتم إطلاق الرابط خلال 48 ساعة الماضية، حيث سيقوم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالاتصال بأوائل الثانوية الأزهرية.

وبعد نحو ساعة أو أكثر من الاتصال، ستتاح النتيجة على بوابة الأزهر التعليمية. وللحصول على النتيجة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الأزهر التعليمية ( اضغط هنــــــــــــا ).

وبعد ذلك يقوم الطالب بوضع رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

وخلال ثوان سوف تظهر النتيجة أمام الطالب.. وبالتوفيق والنجاح للجميع.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

يتضمن نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2023 نتيجة الطلاب في 16 مادة، بإجمالي مجموع درجات 630 درجة. وتختلف مواد الشعبة الأدبية عن الشعبة العلمية في الامتحانات. وقد انتهت الـ 16 لجنة تصحيح على مستوى الجمهورية من عملية التصحيح، حيث شارك نحو 22 ألفًا و428 مصححًا في هذه العملية.

ومن المتوقع أن يكون إعلان النتائج مهمًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، ونأمل أن تكون النتائج مفرحة وتمثل مكسبًا لمستقبل الطلاب. ونتمنى للطلاب النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية المستقبلية.

مواد الثانوية الأزهرية أدبي

ونستعرض في السطور التالية مواد الثانوية الأزهرية أدبي، والتي تنقسم إلى 3 أقسام بمجموع نهائي يصل إلى 630 درجة، وإليكم أقسام مواد شعبة أدبي أزهري:

المواد الشرعية

تتضمن المواد الشرعية 4 مواد بمجموع 210 درجات وهي تكون كالآتي:

القرآن الكريم 40 درجة

الفقة 40 درجة

التوحيد 40 درجة

الحديث 50 درجة.

المواد العربية

أما المواد العربية تتضمن 5 مواد فرعية، بمجموع كلي يصل إلى 200 درجة، وتكون كالآتي:

النحو 40 درجة

الصرف 40 درجة

الإنشاء 40 درجة

البلاغة 40 درجة

الأدب والنصوص 40 درجة

المواد الثقافية

في حين تتضمن المواد الثقافية نحو 5 مواد فرعية بمجموع يصل إلى 220 درجة، وتكون مقسمة كالآتي:

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

التاريخ 40 درجة

الجغرافيا 40 درجة

المنطق الحديثة 40 درجة.

أوائل الثانوية الأزهرية 2023

يتم الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023 من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب. ويشار إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية بلغ 141 ألف و509 طلاب وطالبة، حيث بلغ عدد الطلاب في القسم الأدبي 90 ألف و771 طالب، فيما بلغ عدد الطلاب في القسم العلمي 50 ألف و738 طالبًا. وتم توزيع الطلاب على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم

إذا كنت ترغب في الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم، فيجب عليك الذهاب إلى المدرسة التي يتم التسجيل بها للحصول على النتيجة. ويتم عرض نتائج الطلاب بالأسماء في المدرسة المقيد بها الطالب.

ومن الجدير بالذكر أنه غير متاح حاليا الحصول على النتيجة من خلال رابط يتطلب إدخال الاسم، بل يتطلب الأمر إدخال رقم الجلوس الخاص بك للحصول على النتيجة. ويمكن الحصول على رقم الجلوس من المدرسة التي يتم التسجيل بها للامتحانات الأزهرية.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس، يجب الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية وإدخال رقم الجلوس الخاص بك. ومن ثم، سوف تظهر النتيجة في الحال.

ويجب الإشارة إلى أن عدد المواد في الثانوية الأزهرية يصل إلى 16 مادة، ويتم تقييم الطلاب في كل مادة بناءً على درجاتهم في الامتحانات. ويشمل ذلك القسم الأدبي والقسم العلمي، ويتم عرض جميع النتائج على بوابة الأزهر الإلكترونية لسهولة الوصول إليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

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